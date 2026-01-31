Olcsóbb lehet a KRESZ – meglepő újításokkal készülnek

A készülő KRESZ tervezet egyik hangsúlyos eleme az oktatási rendszer modernizálása. A tervek szerint a vezetői engedély megszerzésének folyamata részben digitális eszközökre, részben új gyakorlási formákra épülne, miközben a biztonságos közlekedés marad a középpontban. A változtatások érintenék a kötelező óraszámokat, a gyakorlás módját és a vizsgára való felkészülést is - tájékoztat a DUOL.

A KRESZ új oktatási elemei a biztonságosabb vezetést célozzák

Hogyan változik a jogosítványszerzés az új KRESZ szerint?

A tervezet alapján a jogosítványszerzés struktúrája nem szűnne meg, de rugalmasabbá válna. Az elméleti oktatás döntő része továbbra is online formában zajlana, míg a gyakorlati képzésnél új eszközök és lehetőségek jelenhetnek meg.Bizonyos elemek kiválthatók lennének alternatív oktatási formákkal, ami csökkentheti a tanulók költségeit és növelheti a hatékonyságot.

A KRESZ tervezet lehetőséget adna arra, hogy a tanulók a gyakorlati képzés egy részét szimulátoros oktatás keretében teljesítsék. Ezeken az eszközökön olyan helyzetek gyakorolhatók, amelyek a valós forgalomban ritkán vagy csak korlátozottan fordulnak elő, például csúszós útviszonyok, hirtelen veszélyhelyzetek vagy vadveszély. A szimulátor előnye, hogy kockázatmentes környezetben fejleszti a reakcióidőt és a döntéshozatalt.

Visszatérhet a családtagi vezetés a jogosítványhoz?

A tervek szerint igen, bizonyos feltételek mellett újra megjelenhet a családtagi oktatás. Ez a forma a kötelező vezetési órákon felüli gyakorlást biztosítaná, hivatásos oktató bevonása nélkül.

