Húsz évig senki nem tudott róla – Pécset került elő a felbecsülhetetlen értékű kincs

A Krisztus-korpusz a Munkácsy Mihály-díjas szobrász, Rétfalvi Sándor monumentális alkotása: egy közel négy méteres, bronzból készült, keresztre szegezett Krisztus-ábrázolás. A szobrot a 2000-es évek elején rendelték meg, ám sosem állították fel; sorsa a Mohács 500 emlékévhez kapcsolódva fordult jó irányba – írja a BAMA cikke.

A Krisztus-korpusz hamarosan a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen áll majd, ahol szimbolikus őrként tekint a hősi tömegsírokra.

Fotó: Dr. Hargitai János Facebook-oldala

Miért számít különlegesnek ez a Krisztus-korpusz?

A Krisztus-korpusz lírai megfogalmazású, finoman kidolgozott arcvonásai rokonságot mutatnak a pécsi Havihegyen álló alkotással, ugyanakkor annál is részletgazdagabb. A bronzszobor az ókori gyökerű viaszveszejtéses eljárással készült, amelyet Magyarországon a készítő az elsők között alkalmazott.

Hogyan kallódott el közel húsz évre a Krisztus-korpusz?

Az alkotást eredetileg a Magyarszék melletti karmelita kolostor területére szánták, ám végül nem került felállításra. A Krisztus-korpusz így egy pécsi öntöde udvarán maradt, és csaknem két évtizeden át feledésbe merült, miközben az alkotó és az öntőmester is elhunyt.

Krisztus-korpusz

Fotó: Dr. Hargitai János Facebook-oldala

Mi hozta meg a fordulatot a Krisztus-korpusz sorsában?

A fordulatot a Mohács 500 program hozta el. Dévényi Sándor közreműködésével és Hargitai János támogatásával döntés született arról, hogy a Krisztus-korpusz a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kap helyet. A tervek szerint egy mintegy tíz méter magas krómacél kereszt tartja majd a szobrot, amely szabad téren, a tömegsírok közelében áll.

Milyen szimbolikus szerepet kap a Krisztus-korpusz Mohácson?

A Krisztus-korpusz nem a kápolna belsejébe kerül, hanem az emlékhely jól látható pontjára, ahol „őrként” tekint majd a hősi tömegsírokra. Az alkotás így a Mohács 500 emlékévben új jelentésréteget kap: a keresztény Európa védelmében elesett hősök emlékének szimbolikus őrzője lesz.