Iszonyú bajban Zelenszkij: Lengyelország kemény megtorlást jelentett be

Dermesztő hideg jön, újra -20 fokig zuhan a hőmérséklet, havazás és ónos eső is lesz

kullancs

Nem irtja ki a hideg, ezért veszélyes télen is a kullancs

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
A tél sokak számára megnyugtató időszak, mert úgy gondolják, a hideg végre véget vet bizonyos kellemetlen problémáknak. A kullancs azonban nem tűnik el a mínuszokkal: a természet olyan túlélési stratégiákkal látta el, amelyekkel a hideg hónapokat is átvészeli.
kullancsfagytél

A kullancs alkalmazkodóképessége meglepő: a fagy önmagában ritkán pusztítja el teljesen az állományt. Télen nem aktív vadászként találkozunk vele, hanem rejtőzködő túlélőként, amely kivárja a számára kedvezőbb időszakokat - írja a TEOL.

kullancs
A hó takaróként védi a kullancs telelőhelyeit
Fotó: Unsplash

Elpusztulnak a kullancsok télen?

A tartós, hóval borított hideg sokszor inkább védi őket, mint árta nekik. A fagy önmagában csak akkor végzetes, ha hosszú ideig, védelem nélkül éri a kullancsot. A legtöbb egyed azonban a talaj közelébe húzódik vissza, ahol a hőmérséklet kiegyenlítettebb. Amint enyhül az idő, újra aktivizálódhatnak, ezért kullancs csípés télen sem kizárt.

Hol telel a kullancs hideg időben?

Elsősorban:

  • avarban;
  • nedves növényi maradványok között;
  • a talaj felső rétegében;
  • hóval borított felszínek alatt rejtőzik el.

Ezek a környezetek segítik a túlélést, és megóvják a hirtelen hőmérséklet-ingadozástól.

Miért kedvez nekik az éghajlatváltozás?

Az éghajlatváltozás hatására egyre gyakoribbak az enyhe, csapadékos telek. Ezek a körülmények nem ritkítják, hanem gyakran erősítik a kullancsállományt. A valódi veszély számukra inkább a tartós kiszáradás, amely a forró, aszályos nyarakon pusztítja különösen a fiatal fejlődési alakokat.

Alfa-gal allergia – amikor egy kullancscsípés végzetes ételallergiát okozhat

Sokkoló és meglepő! Ritka, sokáig félreértett allergiás állapot került a figyelem középpontjába, miután egy 47 éves férfi halála mögött alfa-gal allergiát azonosítottak. Az eset új megvilágításba helyezi a kullancs által kiváltott ételallergiák veszélyeit.

Kolbászevés közben halt meg a tini, hihetetlen mi okozta a halálát

Új részleteket közöltek a hatóságok a tizenhat éves fiú tragikus halálának ügyében. Az új vizsgálatok szerint a halálos allergiás reakciót kullancscsípés okozhatta.

 

