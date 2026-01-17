Nem irtja ki a hideg, ezért veszélyes télen is a kullancs

A kullancs alkalmazkodóképessége meglepő: a fagy önmagában ritkán pusztítja el teljesen az állományt. Télen nem aktív vadászként találkozunk vele, hanem rejtőzködő túlélőként, amely kivárja a számára kedvezőbb időszakokat - írja a TEOL.

A hó takaróként védi a kullancs telelőhelyeit

Fotó: Unsplash

Elpusztulnak a kullancsok télen?

A tartós, hóval borított hideg sokszor inkább védi őket, mint árta nekik. A fagy önmagában csak akkor végzetes, ha hosszú ideig, védelem nélkül éri a kullancsot. A legtöbb egyed azonban a talaj közelébe húzódik vissza, ahol a hőmérséklet kiegyenlítettebb. Amint enyhül az idő, újra aktivizálódhatnak, ezért kullancs csípés télen sem kizárt.

Hol telel a kullancs hideg időben?

Elsősorban:

avarban;

nedves növényi maradványok között;

a talaj felső rétegében;

hóval borított felszínek alatt rejtőzik el.

Ezek a környezetek segítik a túlélést, és megóvják a hirtelen hőmérséklet-ingadozástól.

Miért kedvez nekik az éghajlatváltozás?

Az éghajlatváltozás hatására egyre gyakoribbak az enyhe, csapadékos telek. Ezek a körülmények nem ritkítják, hanem gyakran erősítik a kullancsállományt. A valódi veszély számukra inkább a tartós kiszáradás, amely a forró, aszályos nyarakon pusztítja különösen a fiatal fejlődési alakokat.

Alfa-gal allergia – amikor egy kullancscsípés végzetes ételallergiát okozhat

Sokkoló és meglepő! Ritka, sokáig félreértett allergiás állapot került a figyelem középpontjába, miután egy 47 éves férfi halála mögött alfa-gal allergiát azonosítottak. Az eset új megvilágításba helyezi a kullancs által kiváltott ételallergiák veszélyeit.

Kolbászevés közben halt meg a tini, hihetetlen mi okozta a halálát

Új részleteket közöltek a hatóságok a tizenhat éves fiú tragikus halálának ügyében. Az új vizsgálatok szerint a halálos allergiás reakciót kullancscsípés okozhatta.