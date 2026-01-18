Kutyák a mínuszokban: így tarthatjuk biztonságban házi kedvenceinket

Sok kutyatulajdonos felteszi magában a kérdést: vajon fáznak a kutyák télen? A válasz nem egységes: bár a kutya télen ugyanúgy érezheti a fagyos időjárást, mint mi, minden kutya más, és a hidegtűrés nagyban függ a fajtától, az életmódtól, valamint attól, hogy mennyire szokott hozzá a hideghez – írja a Zaol.

A kutya télen ugyanúgy érezheti a hideget, mint mi – Fotó: Unsplash

Kutya télen: milyen praktikákkal segíthetjük kedvencünket?

A kutyák hidegtűrése fokozatosan alakul ki. A rendszeresen kint élő ebek ideális körülmények között felkészülnek a télre: vastagabb bundát és zsírréteget növesztenek, így jobban bírják a hideget.

Ezzel szemben a rövid szőrű fajták, például a vizslák, sokkal érzékenyebbek a hidegre, míg a nagytestű, sűrű bundájú kutyák, mint a kaukázusi juhászkutya, kifejezetten jól viselik a téli időjárást.

A gazdi feladata is kulcsfontosságú. Néhány egyszerű tipp, hogy a kutya télen is komfortosan érezze magát:

Biztosítsunk szél- és csapadékmentes, megfelelő méretű kutyaházat.

Gondoskodjunk friss vízről, figyeljünk, hogy ne fagyjon meg.

Lakásban tartott, rövid szőrű kutyáknak használjunk kutyaruhát.

Kinti kutyáknál inkább kerüljük ruhát, mert átnedvesedve ronthat a helyzeten; de a szalma szigetelésként jól jöhet.

Figyeljünk az állat egyedi igényeire és bundájának állapotára.

Ha odafigyelünk ezekre a részletekre, kedvencünk biztonságosan és kényelmesen töltheti a hideg téli hónapokat.

