Ezek nélkül nincs disznóvágás – Mennyire ismeri a toros fogásokat?

A disznóvágás napja a magyar vidéki hagyományok egyik legfontosabb eseménye volt, ahol minden fogásnak megvolt a maga szerepe és ideje. A reggeli friss ételektől a tartalmas leveseken át a laktató toros fogásokig igazi ízutazás várta a résztvevőket. Ebben a kvízben klasszikus disznóvágási ételek kerülnek a középpontba – vajon felismeri, melyik fogás hogyan, s miből készül?

Kvíz 1 / 7 Mi jellemző a hagymás sült vérre? Oldalasból készül, fokhagymával sütve Helytelen válasz Alvadt sertésvért kockáznak fel és hagymán sütnek meg Helyes válasz Savanyú káposztából és húsból főzik Helytelen válasz Sertéskörömből hosszú főzéssel készül Helytelen válasz

