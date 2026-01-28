Ezek nélkül nincs disznóvágás – Mennyire ismeri a toros fogásokat?

A disznóvágás napja a magyar vidéki hagyományok egyik legfontosabb eseménye volt, ahol minden fogásnak megvolt a maga szerepe és ideje. A reggeli friss ételektől a tartalmas leveseken át a laktató toros fogásokig igazi ízutazás várta a résztvevőket. Ebben a kvízben klasszikus disznóvágási ételek kerülnek a középpontba – vajon felismeri, melyik fogás hogyan, s miből készül?
Kvíz
1 / 7
Mi jellemző a hagymás sült vérre?
Ha szeretné tovább tesztelni a tudását, még több kvízt is kitölthet!
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!