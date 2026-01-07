Kvíz a luxusmárkákról: a többség csúnyán elhasal rajta!

Sokan vonzódnak a luxushoz. Az évtizedek során sok-sok prémium márka vált világhírűvé. Az ő nevükkel ellátott ruhák, táskák, karórák, autók olyan árkategóriába emelkedtek, amit tényleg csak a felső tízezer engedhet meg magának. De vajon Ön mennyire van képben ezekkel a luxusmárkákkal? Próbálja ki a tesztünket!

Kvíz 1 / 7 1. Melyik luxusmárka kezdte eredetileg bőröndök és utazóládák gyártásával? Gucci Helytelen válasz Hermès Helytelen válasz Louis Vuitton Helyes válasz Prada Helytelen válasz

