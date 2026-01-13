Nagyszüleink konyhája – Felismeri a furcsa ételneveket?

A régi magyar konyha tele van olyan ételekkel, amelyek neve ma már sokak számára teljesen ismeretlenül hangzik – pedig nagyszüleink idejében mindennapos fogások voltak. Ferentő, gánica, kattancs vagy kukóleves… vajon tudja, mit rejtenek ezek a különös elnevezések? Ebben a kvízben hét régies magyar ételnév mögé nézhet be, és kiderül, mennyire ismeri a hagyományos falusi konyha elfeledett különlegességeit.

Kvíz 1 / 7 Mi a ferentő / frentő / fentő? Sós, paprikás kalács Helytelen válasz Virág alakú, mákos–mézes böjti sütemény Helyes válasz Töltött kenyérféle Helytelen válasz Kukoricás lepény Helytelen válasz

