Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
kvíz

Rejtett személyiségjegyek kvíz – Milyen típusra utalnak ezek a szokások?

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mindannyian hordozunk olyan viselkedési mintákat, amelyek sokkal többet elárulnak rólunk, mint gondolnánk. Egy-egy apró reakció, szokás vagy mondat mögött gyakran teljes személyiségtípusok húzódnak meg – csak tudni kell felismerni őket. Ebben a kvízben hét hétköznapi viselkedésformát mutatunk be, Önnek pedig azt kell eldöntenie, milyen embertípusra utalnak leginkább. Vajon mennyire lát át másokon vagy épp saját magán?
Link másolása
Vágólapra másolva!
kvíztudáspróbaszemélyiségjegyek
Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 7
Valaki sosem kér segítséget, inkább túlterheli magát, még akkor is, ha láthatóan kimerült. Milyen embertípusra utal ez leginkább?

Ha szeretné tovább tesztelni a tudását, még több kvízt is kitölthet!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!