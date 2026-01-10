Hírlevél
betegség

Tünetfelismerő kvíz: A szervezet beszél – Ön vajon érti, mit mond?

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
Egy szokatlan tünet, egy furcsa fájdalom vagy egy visszatérő rosszullét gyakran több mindent elárulhat a szervezetünk állapotáról, mint gondolnánk. De vajon mennyire ismeri fel, melyik panasz mögött milyen betegség húzódhat meg? Ebben a kvízben hét gyakori tünetegyüttes alapján kell kitalálnia, melyik betegségről lehet szó. Figyelem: a kvíz játékos, ismeretterjesztő jellegű – nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot –, de annál izgalmasabb felismeréseket hozhat!
Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 7
Melyik betegségre utalnak ezek a jelek? Gyakori szomjúság, sok vizelet, fáradékonyság, homályos látás.

