Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Baklövés

Visszafelé sült el Magyar Péter támadása – saját kezűleg erősítette a Fidesz kampányát

Latabár Kálmán

55 éve hunyt el a magyar filmek nagy nevettetője, Latabár Kálmán

9 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ma 55 éve, hogy elhunyt a 20. századi magyar színház- és filmtörténet egyik legnagyobb alakja, akinek neve mára összeforrt az elegáns humorral és a zenés vígjátékok aranykorával. A Kossuth-díjas színművész, Latabár Kálmán alakításai ma is élnek a nézők emlékezetében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Latabár Kálmánszínészévforduló

Latabár Kálmán színészcsaládból származott, pályára lépése szinte magától értetődő volt. Már fiatalon kitűnt rendkívüli mozgáskultúrájával, improvizációs készségével és azzal a ritka képességgel, amellyel pillanatok alatt képes volt megnevettetni a közönséget. Leginkább operettekben és zenés komédiákban aratott hatalmas sikert, de prózai szerepekben is maradandót alkotott – derül ki az arcanum.hu weboldalon közölt életrajzból

Szondy Biri és Latabár Kálmán színművészek – Fotó: Fortepan / Uj Nemzedék napilap
Szondy Biri és Latabár Kálmán színművészek
Fotó: Fortepan / Uj Nemzedék napilap

Latabár Kálmán humora generációkon ívelt át

A filmvásznon is ikonikus figurává vált: olyan örökzöld magyar filmekben láthatta őt a közönség, mint a Meseautó, a Mágnás Miska vagy az Állami Áruház. Ezek az alkotások máig rendszeresen felbukkannak a televíziók ünnepi kínálatában, bizonyítva, hogy Latabár humora generációkon átívelő.

Latabár Kálmán és Psota Irén színművészek. A felvétel az Egyiptomi történet című film forgatása alkalmával készült – Fotó: Fortepan/Inkey Tibor
Latabár Kálmán és Psota Irén színművészek. A felvétel az Egyiptomi történet című film forgatása alkalmával készült
Fotó: Fortepan/Inkey Tibor

Művészetét számos rangos díjjal ismerték el, köztük Kossuth-díjjal is. Pályafutása során mindig a közönség szórakoztatását tartotta a legfontosabbnak, és ez a szemlélet tette őt igazi közönségkedvenccé.

Kérem, én csak egy egyszerű hülye vagyok

 – mondta Latabár Kálmán.

Halálának évfordulóján Latabár Kálmánra nemcsak mint kivételes színészre emlékezünk, hanem mint egy olyan korszak meghatározó alakjára is, amikor a magyar színpadon a könnyedség, az elegancia és a humor uralkodott. 

Molnár Gusztáv őszintén beszélt új életéről

A függőséggel küzdő színész, Molnár Gusztáv az újévi fogadalmairól, az apaságról és a következő nagy terveiről beszélt az év első napján. 

Tragédiák a reflektorfényben

Több nagy tehetségű magyar színész és énekes is öngyilkos lett, tragédiájuk pedig máig felveti a kérdést: mennyit láttunk valójában a színpad vagy a vászon mögött rejtőző emberből? 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!