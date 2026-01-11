55 éve hunyt el a magyar filmek nagy nevettetője, Latabár Kálmán

Latabár Kálmán színészcsaládból származott, pályára lépése szinte magától értetődő volt. Már fiatalon kitűnt rendkívüli mozgáskultúrájával, improvizációs készségével és azzal a ritka képességgel, amellyel pillanatok alatt képes volt megnevettetni a közönséget. Leginkább operettekben és zenés komédiákban aratott hatalmas sikert, de prózai szerepekben is maradandót alkotott – derül ki az arcanum.hu weboldalon közölt életrajzból.

Szondy Biri és Latabár Kálmán színművészek

Fotó: Fortepan / Uj Nemzedék napilap

Latabár Kálmán humora generációkon ívelt át

A filmvásznon is ikonikus figurává vált: olyan örökzöld magyar filmekben láthatta őt a közönség, mint a Meseautó, a Mágnás Miska vagy az Állami Áruház. Ezek az alkotások máig rendszeresen felbukkannak a televíziók ünnepi kínálatában, bizonyítva, hogy Latabár humora generációkon átívelő.

Latabár Kálmán és Psota Irén színművészek. A felvétel az Egyiptomi történet című film forgatása alkalmával készült

Fotó: Fortepan/Inkey Tibor

Művészetét számos rangos díjjal ismerték el, köztük Kossuth-díjjal is. Pályafutása során mindig a közönség szórakoztatását tartotta a legfontosabbnak, és ez a szemlélet tette őt igazi közönségkedvenccé.

Kérem, én csak egy egyszerű hülye vagyok

– mondta Latabár Kálmán.

Halálának évfordulóján Latabár Kálmánra nemcsak mint kivételes színészre emlékezünk, hanem mint egy olyan korszak meghatározó alakjára is, amikor a magyar színpadon a könnyedség, az elegancia és a humor uralkodott.

