Látogatási tilalom lépett életbe – elszabadult az influenza a szegedi klinikákon

A Szegedi Tudományegyetem tájékoztatása szerint a járványküszöböt túllépő influenzatevékenység miatt 2026. január 21-től minden fekvőbeteg-ellátást nyújtó egységben látogatási tilalom lépett életbe a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ területén – írja a Délmagyar.
A döntés célja a betegek, az egészségügyi dolgozók és a hozzátartozók védelme, mivel az influenza gyorsan terjed zárt közösségekben, különösen kórházi környezetben.
A felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatóságának közleménye szerint a tilalom valamennyi szegedi, szentesi és deszki betegellátó szervezeti egységet érinti.
Meddig marad érvényben a látogatási tilalom?
Az intézkedés visszavonásig érvényes, vagyis jelenleg nincs meghatározott dátum a feloldásra. A klinikai központ a járványügyi helyzet alakulását folyamatosan figyelemmel kíséri, és ennek függvényében dönt a korlátozás megszüntetéséről.
Milyen ellátásokat érint a korlátozás?
A látogatási tilalom valamennyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szervezeti egységre vonatkozik. Az ambuláns ellátások működéséről és az esetleges kivételekről az érintett osztályok adnak egyedi tájékoztatást.
