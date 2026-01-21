Látogatási tilalom lépett életbe – elszabadult az influenza a szegedi klinikákon

A Szegedi Tudományegyetem tájékoztatása szerint a járványküszöböt túllépő influenzatevékenység miatt 2026. január 21-től minden fekvőbeteg-ellátást nyújtó egységben látogatási tilalom lépett életbe a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ területén – írja a Délmagyar.

Látogatási tilalom a szegedi klinikákon – az influenza miatt 2026. január 21-től visszavonásig érvényben. Fotó: SZTE

A döntés célja a betegek, az egészségügyi dolgozók és a hozzátartozók védelme, mivel az influenza gyorsan terjed zárt közösségekben, különösen kórházi környezetben.

A felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatóságának közleménye szerint a tilalom valamennyi szegedi, szentesi és deszki betegellátó szervezeti egységet érinti.

Meddig marad érvényben a látogatási tilalom?

Az intézkedés visszavonásig érvényes, vagyis jelenleg nincs meghatározott dátum a feloldásra. A klinikai központ a járványügyi helyzet alakulását folyamatosan figyelemmel kíséri, és ennek függvényében dönt a korlátozás megszüntetéséről.

Milyen ellátásokat érint a korlátozás?

A látogatási tilalom valamennyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szervezeti egységre vonatkozik. Az ambuláns ellátások működéséről és az esetleges kivételekről az érintett osztályok adnak egyedi tájékoztatást.

