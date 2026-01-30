Tiszások provokálták Lázár Jánost Gyöngyösön

Az építési és közlekedési miniszter azt mondta, az ő fejében a nap végén nincs olyan, hogy valaki cigány vagy nem, mert

mindnyájan magyarok vagyunk. Nincs cigány vagy nem cigány.

"Ebben az országban mindenki magyar" - jelentette ki. A tárcavezető hozzátette: 2010-ben kötöttek a romákkal egy megállapodást, ennek a lényege az volt, hogy segélyalapú társadalom helyett munkaalapú társadalomra van szükség Magyarországon. Mint fogalmazott, ebben az országban mindenkinek dolgoznia kell, aki munkaképes. A kormány kötelessége, hogy mindenkinek munkát és lehetőséget teremtsen. Függetlenül attól, hogy valaki roma vagy nem roma. Mint fogalmazott, ők migráció helyett az integrációt hangsúlyozzák. Gyöngyösön is először rendet és munkát kellett teremteni - írta a Magyar Nemzet.

Lázár János válasza közben és már azt megelőzően, a férfi kérdésfeltevése közben is a terem külső részéből többször is ordítozás hallatszott, volt, hogy azt skandálták: Lázár, takarodj! A miniszter többször megkérte őket, hogy engedjék feltenni a kérdést, illetve engedjék válaszolni őt. Végül a provokálókat arra kérte, nyugodjanak le, mert hosszú lesz a fórum és ki fognak fáradni. A miniszter hozzátette: Ebben az országban Magyar Péter uszítja a cigányokat a magyarok ellen.

Magyar Péter akarja a Rózsadombról a cigányságot a magyarság ellen hergelni, Magyar Péter érdeke a káosz, ami a teremben elkezdett kialakulni.

Lázár János később azt mondta, ha az országnak több értékre van szüksége, azt helyben, Magyarországon kell megtalálni. Hozzátette: minden cigány gyereket fel kell karolni Magyarországon. A bekiabálók ezt a részt már nem hallgatták meg a miniszter tájékoztatása szerint.

Tiszások provokáltak

Kiderült ugyanis, hogy a bekiabálók a Tisza Párt aktivistái lehettek. A provokálók mindössze öt percet kiabáltak bent a teremben, majd kimentek az épület elé és ott sajtótájékoztatót tartottak. A képen látható egyik férfi egyértelműen a Tisza Párt aktivistája. Korábban ugyanis a Facebookon a szervezet lapját reklámozó posztot tett közzé.