Rendkívüli

Trump és a NATO megállapodtak! Eldőlt Grönland sorsa

Sport

Szoboszlai Dominik zseniális szabadrúgásgóljával vezet a Liverpool a BL-ben – videó

karbantartás

Figyelem! Kétnapos leállás jön egy mobilszolgáltatónál – akadozhat a mobilnet és a hívás is

20 perce
Olvasási idő: 4 perc
Több felhasználót is érinthet egy tervezett hálózati karbantartás a következő napokban. A leállás miatt egyes Yettel-ügyfelek átmeneti szolgáltatáskimaradást vagy lassulást tapasztalhatnak.
karbantartásleállásYettelmobilszolgáltató

Karbantartási munkálatok miatt leállás jöhet a Yettel hálózatának egyes részein – erről a mobilszolgáltató SMS-ben értesítette az érintett ügyfeleit. A tájékoztatás szerint a munkálatok 2026. január 21-én 7 órától január 23-án 20 óráig tartanak, és ez idő alatt lassulás, illetve akár átmeneti szolgáltatáskiesés is előfordulhat.

telefon, leállás
Leállásra készül a Yettel: karbantartás miatt akadozhatnak a szolgáltatások
Fotó: Jonas Leupe  / Unsplash

Leállás a Yettel-nél: karbantartás miatt akadozhatnak a szolgáltatások

A leállás pontos részleteiről kezdetben nem közölt bővebb információt a szolgáltató, ezért a sajtó megkereste a Yettel ügyfélszolgálatát. A vállalat válaszában hangsúlyozta: nem teljes hálózati kiesésről van szó, hanem a hálózat egyes elemein végeznek karbantartást, amely nem érinti minden előfizetőt. Ez magyarázza azt is, hogy miért nem kapott minden ügyfél SMS-értesítést. 

A Yettel szerint az érintettek a kétnapos időszak alatt legfeljebb néhány perces fennakadást tapasztalhatnak, hosszabb, folyamatos kiesésre nem kell számítani.

A szolgáltató arra kéri az ügyfeleket, hogy az érintett időszakban számoljanak az esetleges átmeneti lassulással, ugyanakkor a karbantartás célja a hálózat stabilabb és megbízhatóbb működésének biztosítása – számolt be az ATV.

