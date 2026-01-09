Top 10 legjobb film, amik letarolták a magyar mozikat 2025-ben

A Magyar Filmadatbázis adatai alapján közel 1,4 milliárd forint bevétellel és 84 százalékos értékeléssel a Zootropolis 2. című akciódús animáció volt a magyarok kedvence 2025-ben. Az Avatar: Tűz és Hamu áll a második helyen és dobogós az Így neveld a sárkányodat. Negyedik az F1 – A film, az ötödik pedig a Lilo és Stitch – A csillagkutya. A franchise-ok, folytatások és adaptációk most is dominálnak a listán. Egyetlen magyar filmként a listán, 83 százalékos értékeléssel hetedik lett Herendi Gábor új vígjátéka, a Szenvedélyes nők.

Top 10: ezek voltak a legjobb filmek 2025-ben a magyar nézők szerint

A sorrendet a mafab.hu sok ezer nézői szavazat alapján állította össze. A minimum 300 millió forintos bevételt elért filmek esetében súlyozták a nézői értékeléseket és a nézőszámot. Ennek tükrében a Zootropolis 2. bizonyult a legjobb filmnek a magyar nézők szerint, 84%-os értékeléssel és közel 1,4 milliárd forint bevétellel. Az akciódús animációban a bátor nyúlzsaru, Judy Hopps és barátja, a róka, Nick Wilde ismét összefognak, hogy megoldjanak egy új ügyet, pályafutásuk legveszélyesebb és legbonyolultabb kihívását.