Ezek a legszebb magyar településnevek: egy falu közel 65 ezer szavazatot kapott

Az északnyugati régióba sorolt Vas vármegyében sokáig Szeleste állt a második helyen, ám az elmúlt időszakban látványos fordulat következett be. Közel 65 ezer szavazattal Csehimindszent vette át a vezetést, és jelenleg toronymagasan vezeti a régiós listát – írj a VAOL.

Legszebb magyar településnév — Csehimindszent átvette a vezetést a szavazáson Fotó:E-Nyelv.hu

Legszebb magyar településnév — bárki ajánlhat új neveket a döntő előtt

A szervezők hangsúlyozzák: bárki, egyén vagy szervezet is tehet írásos ajánlást a listából kimaradt településnevekre, ezekből a szakemberek a döntőben is válogatnak.

Az eredményhirdetésre 2026 áprilisában, a magyar nyelv hetén kerül sor, a győztes településeken pedig nyelvi-kulturális programokat rendeznek majd.

Aki még nem szavazott, ne halogassa: a voksokkal hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Mindszenty József szülőfaluja, Csehimindszent, bejusson a döntőbe és esélyt kapjon az országos elismerésre.

Ezek a legszebb magyar falvak, ahová kötelező ellátogatni

Ősszel is érdemes felfedezőútra indulni, hiszen hazánk falvai ilyenkor mutatják legszebb arcukat. Egy jól megtervezett kirándulás nemcsak feltölt energiával, de lehetőséget ad a természet, a csend és a hagyományos magyar táj szépségeinek felfedezésére.

Az ország legszebb fekvésű települése a levegőből

Az Origo olvasói nemrég a Komárom-Esztergom megye délnyugati csücskében, de már a Magas-Bakony előterében fekvő Súrt választották meg Magyarország legszebb fekvésű településének. Most madártávlatból is megcsodálhatjuk az 1200 lakosú falut az őszi színekbe öltözött dombok között, mégpedig a megyei Prima díjas, Súrban felnőtt Semes-Bogya Eszter faszobrász és dalénekes zenéjére, aki többek között a klipben feltűnő, az evangélikus templom mellett felállított életfát is faragta.

