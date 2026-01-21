Nem enged a hideg: –20 fokhoz közeli hőmérsékletet mértek

A leghidegebb az Alföldön és az északkeleti országrészben volt, ahol a derült ég kedvezett az erős éjszakai lehűlésnek. Nyírtasson mínusz 19,4 fokot mértek, ez volt az elmúlt nap legalacsonyabb hőmérséklete – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. bejegyzéséből.



A lehűlés miatt fokozott óvatosság szükséges

Fotó: VERO MARTIN / Hans Lucas

Lehűlés: napközben sem enyhült a hideg

Az anomália térkép szerint országosan átlagosan 7,2 fokkal maradt el a hőmérséklet a klimatológiai átlagtól, a legnagyobb eltérés szintén Északkelet-Magyarországon jelentkezett.

Napközben sem enyhült a hideg: a maximum-hőmérsékletek az ország középső területein egész nap mínusz 5 fok alatt maradtak. A ceglédi mérőállomáson mínusz 8,1 fokos csúcshőmérsékletet regisztráltak. A fagypontot csak a magasabban fekvő térségekben sikerült megközelíteni, az úgynevezett inverziós helyzet miatt.

A nappali hőmérsékletek eltérése az ilyenkor szokásos értékektől országosan mínusz 8,1 fok volt, a legnagyobb negatív anomália az Alföldön alakult ki.

A meteorológusok szerint a szokatlan hideg komoly terhelést jelent mind a szervezet számára, mind az infrastruktúrára, ezért fokozott óvatosságra van szükség. Csütörtökön még biztosan folytatódik a fagyos időjárás.

