Romlik a helyzet: egyre több városban veszélyes a levegő

Romlik a levegőminőség az ország több pontján, és egyre több helyen lépi át az egészségügyi határértékeket a szálló por koncentrációja. A szakemberek szerint a mostani, csapadékmentes, szélcsendes időjárás különösen kedvez a szennyező anyagok feldúsulásának. A friss adatok alapján nem árt az óvatosság: romlik a levegő minősége Magyarországon.

Romlik a levegőminőség Magyarországon (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Romló levegőminőség: ezért kell most jobban figyelnünk

Az elmúlt napokban több térségben is kedvezőtlen irányba változott a levegőminőség. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ mérései szerint a hideg, nyugodt légköri helyzet miatt a szennyező anyagok nem tudnak elszállni, így könnyebben feldúsulnak a lakott területek felett.

Az egészségtelen levegő rövid távon köhögést, légúti irritációt, fejfájást és fáradékonyságot okozhat, hosszabb távon pedig növelheti a szív- és érrendszeri, valamint a légzőszervi betegségek kialakulásának kockázatát is.

Ilyenkor különösen fontos a tudatos védekezés. A szakemberek több óvintézkedést is javasolnak:

A lakás gyors, de rendszeres átszellőztetése, a csúcsforgalmi időszakok elkerülésével.

A szabadtéri sportolás ideiglenes kiváltása beltéri mozgással.

FFP2 vagy FFP3 típusú maszk használata kerékpározáskor vagy forgalmas helyeken.

A helyzeten egy tartósabb szél vagy csapadék javíthatna, addig azonban érdemes figyelni az aktuális méréseket.

Veszélyes lett a levegő: ezek a magyar városok érintettek

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legutóbbi adatai szerint több városban veszélyessé vált a levegő minősége. A Sajó völgyében a légszennyezés szintje elérte a legrosszabb kategóriát.

