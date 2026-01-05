A Pegasus Airlines Budapest-Isztambul járatának indítása közben a légitársaság Airbus A320 típusú repülőgépének főfutóművét a földi kiszolgáló vállalat repülőgép-vontatója letolta a szilárd burkolatról a fűbe a Liszt Ferenc repülőtéren, aminek következtében az elakadt – tájékoztatta az MTI-t hétfőn a Budapest Airport.

A Pegasus Airlines egyik járata akadt el a Liszt Ferenc repülőtéren

Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON / SVEN SIMON

A közlemény szerint személyi sérülés nem történt, a fedélzeten tartózkodó 176 utast busszal szállították vissza a terminálépületbe, ők biztonságban vannak.

A Liszt Ferenc repülőtér zavartalanul üzemelt

A repülőtér-üzemeltető Budapest Airport megkezdte az elakadás elhárítását, a helyzet a repülőtér forgalmában nem okoz fennakadást, a légikikötő biztonságosan üzemel.

A repülőtér környezetében is erőteljes a havazás, a Budapest Airport havas flottája folyamatosan takarítja a futópályákat, gurulóutakat és előtereket.

Egyes járatok esetében minimális késések előfordulhatnak a gépek jégtelenítési eljárása és az Európa-szerte tapasztalható időjárási problémák miatt. A következő napokban komoly havazás várható hazánkban – ahogy azt az Origo is megírta.