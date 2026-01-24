Az Ötös- és a Hatoslottón is top10-es nyereményösszeget lehet hazavinni

Magyarországon az egyik legmagasabb a lakástulajdonosok aránya Európában, egyes tanulmányok szerint azért, mert ez biztonságot jelent a magyarok számára. Egyáltalán nem véletlen tehát, hogy a jackpotot elnyerők többsége arról számolt be: a nagynyereményből lakást, ingatlant venne. Ma már azonban egy Ötöslottó telitalálat nem egy, hanem jóval több ingatlanra is elég lenne. Az Ötöslottó jelenleg kínált nyereményéből akár 30 fővárosi átlagos lakás is kijönne. A főnyeremény ugyanis október óta halmozódik, jelenleg 3,778 milliárd forintot kínál, ami minden idők tizedik legnagyobb nyereménye a játék történetében.

Milliárdokat lehet nyerni a hétvégén a lottón

Fotó: Unsplash

Milliárdokat lehet nyerni a lottón a hétvégén

A Hatoslottó sem sokkal marad el a nagytestvértől. 10 hete nem volt telitalálatos szelvény a játékon, és a főnyeremény összege már 1,935 milliárd forint. Ez a Hatoslottó történetének 4. legnagyobb nyereménye. A halmozódás azért is érdekes, mert tavaly szeptember óta hetente kétszer sorsolják a Hatoslottót, így több az esély a telitalálatra, jól példázza ezt az is, hogy a szeptemberi heti kétszeri húzás bevezetése óta a játékon négyszer is született telitalálat. Kettő a csütörtöki, kettő pedig a vasárnapi húzáson.

A milliárdos nyereményösszeg, illetve a többhetes halmozódás – érthető módon – egyre többeknek kelti fel a figyelmét, és a nyereményösszegek növekedésével párhuzamosan a játékoskedv is növekszik. Ilyenkor előkerülhetnek a bevált családi számok, vagy van, aki a statisztikákat veszi elő. Utóbbi esetében érdekesség, hogy az Ötöslottó mostani halmozódási ciklusában, vagyis az elmúlt 15 héten az 55-ös számot már négyszer kisorsolták, míg a Hatoslottón az elmúlt 10 hétben a 7-es szám 8-szor került ki a sorsológömbből, legutóbb épp a héten, csütörtökön.

Valakinek több mint 600 milliárd forintot hozott a szenteste a lottón

Egyetlen nyertes szelvény volt a Powerball amerikai lottójáték 1,817 milliárd dolláros jackpotjára, Arkansas államban. Ez volt a valaha megnyert második legnagyobb összegű lottófőnyeremény az Egyesült Államokban, számoltunk be róla az Origón.