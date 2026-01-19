Lovász László kihagyhatatlan ajánlatot kapott – búcsúzik a Bochkortól

Hírlevél
Egy reggeli rádióműsorban elhangzott kijelentés sokak figyelmét felkeltette. Lovász László neve a Dumaszínház egyik vezető szerepkörével összefüggésben hangzott el.
Lovász LászlóDumaszínházBochkor

A Dumaszínház társulatának tagja Lovász László, aki az elmúlt években a hazai szórakoztatóipar egyik meghatározó szereplőjévé vált. Szélesebb közönség elsősorban a Bochkor című reggeli rádióműsorból ismeri, amelyet Bochkor Gábor oldalán vezet a Retro Rádió műsorán. Korábban három évadon át vezette a Lakástalkshow című műsort a Viasaton, producere volt a Tesztbeszéd című interaktív talkshownak, valamint több, a Dumaszínházhoz kapcsolódó televíziós produkcióban is közreműködött. Rendszeresen fellép a Dumaszínház előadásain, a Duma Aktuál műsorvezetője.

20220503 Békéscsaba Békéscsabán állomásozott futurisztikus kapszulastúdiójával kedden a Retro Rádió Bochkor show-ja. Tavaszi turnéjuk második állomása volt megyeszékhelyünk, ahol a műsor előtt Bochkor Gábor és Lovász László műsorvezetők felkeresték a legnagyobb helyi rajongójukat. Fotó: Bencsik Ádám BÁ Békés Megyei Hírlapképen Lovász László műsorvezető, Bochkor Gábor műsorvezető
                                                                                               Lovász László a Retro Rádió Bochkor című reggeli műsorának kapszulastúdiójánál Békéscsabán                                                                                       Fotó: Bencsik Ádám/Békés Megyei Hírlap

Lovász László neve új szerepkörrel kapcsolatban hangzott el a rádióban

A Retro Rádió ma reggeli adásában elhangzott az a kijelentés, hogy Lovász László a Bochkor műsorából a Dumaszínház kreatív igazgatói posztjára igazol át, azonban erről jelenleg nincs hivatalos tájékoztatás vagy bejelentés.

