Lovász László kihagyhatatlan ajánlatot kapott – búcsúzik a Bochkortól

A Dumaszínház társulatának tagja Lovász László, aki az elmúlt években a hazai szórakoztatóipar egyik meghatározó szereplőjévé vált. Szélesebb közönség elsősorban a Bochkor című reggeli rádióműsorból ismeri, amelyet Bochkor Gábor oldalán vezet a Retro Rádió műsorán. Korábban három évadon át vezette a Lakástalkshow című műsort a Viasaton, producere volt a Tesztbeszéd című interaktív talkshownak, valamint több, a Dumaszínházhoz kapcsolódó televíziós produkcióban is közreműködött. Rendszeresen fellép a Dumaszínház előadásain, a Duma Aktuál műsorvezetője.

Lovász László a Retro Rádió Bochkor című reggeli műsorának kapszulastúdiójánál Békéscsabán Fotó: Bencsik Ádám/Békés Megyei Hírlap

Lovász László neve új szerepkörrel kapcsolatban hangzott el a rádióban

A Retro Rádió ma reggeli adásában elhangzott az a kijelentés, hogy Lovász László a Bochkor műsorából a Dumaszínház kreatív igazgatói posztjára igazol át, azonban erről jelenleg nincs hivatalos tájékoztatás vagy bejelentés.

