Meglepő tévhit terjed a madáretetésről – a szakértő felkapta a fejét! – videó

A téli madáretetés szezonja már november végén, december elején beköszöntött, de még most sincs késő elkezdeni, különösen ebben az igazán fagyos, havas időszakban. Az itthon telelő, valamint a hazánkban átvonuló madarak a téli időszakban is fogyasztják a természetes táplálékokat, de könnyebbé teszi számukra a túlélést az emberi segítség. Nem mellesleg kikapcsolódásnak sem rossz az etetőn sürgő-forgó madarakat megfigyelni. A helyes etetéshez a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján adnak praktikus tanácsokat, hívta fel a figyelmet a Teol.

A téli madáretetés nagy segítség az állatok számára – Fotó: Getty Images / Getty Images

A madáretetés során adható eleségek három csoportba sorolhatók:

magvak: elsősorban (fekete) napraforgó, amibe keverhető apró szemű köles;

gyümölcs: főként alma, továbbá olyan szedhető bogyók, mint a vadszőlő, borostyán, tűztövis, nyugati ostorfa;

állati zsiradék: elsősorban kacsa-, liba- és sertésháj (nem sózott), illetve cinkegolyó (lehetőleg nem hálós kiszerelésű).

Az etető mellett itassunk is, pontosabban az etetést érdemes az egész évben működtetett itató mellett elkezdeni, mert több faj számára a téli ivó- és fürdőhely jelenti az igazi vonzerőt.

A felsoroltakon kívül ne kísérletezzünk mással, mert ezeket nem ismerik, és ezért nem is fogyasztják a madarak, romlandók lehetnek, nagy mennyiségben és tartósan fogyasztva, különösen romlottan (ilyen például az avas dió és szalonna, a penészes vagy nedvesen erjedő kenyér), veszélyesek lehetnek a madarak egészségére. Azt is tartsuk szem előtt, hogy a madarak nem élelmiszerhulladék-megsemmisítők.

Hova érdemes helyezni az etetőt?

A legjobb etetőhely a rövid füvű vagy földes, a hullott lombtól elgereblyézett talaj, itt a földre is kiszórhatjuk az eleséget, de nagyobb méretű műanyag virágalátétbe is tehetjük a magvakat és néhány almát. Ha lehetőségünk van rá, többféle magasságban (lábazat, ablakpárkány, erkély) is etessünk, mert így egyszerre több és többféle madarat láthatunk vendégül.

A köztudatban az él, hogy ha egyszer elkezdtük a madáretetést, ne hagyjuk abba, mert a madarak bajba kerülnek. Az MME szakemberei mindenkit megnyugtatnak, hogy szerencsére nem ennyire rossz a helyzet, hiszen az itthon maradó és a hozzánk érkező madárfajok emberi segítség nélkül is képesek túlélni a telet. Ugyanis amint azt érzékelik, hogy a területen fogy az eleség, odébb állnak. Így az sem jelent gondot, ha – például utazás miatt – szünetel az eleség kihelyezése. Áprilistól azonban nem csak szükségtelen, hanem veszélyes is a madarak etetése, az ugyanis a fiókák tömeges pusztulását okozhatja.