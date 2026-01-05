Hírlevél
Brutális tankok érkeztek az orosz-ukrán frontvonalra

Felkészült a Magyar Közút a jelentősebb havazásra

A téli üzemeltetési időszakban a társaság közel 800 munkagéppel és mintegy 2300 fő munkavállalóval látja el a hó- és síkosságmentesítési feladatokat. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mintegy 31 ezer kilométer hosszúságú országos közúthálózatot üzemeltet, szakemberei 12 órás váltott műszakban dolgoznak.
Az időjárási előrejelzések alapján több hullámban érkező, jelentősebb mértékű havazásra kell számítani. Erre tekintettel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. már a vasárnap éjjeli, illetve a hétfő hajnali órákban elvégezte a szükséges megelőző, preventív védekezési munkálatokat. A havazás a hétfő reggeli órákban az ország déli területein kezdődött meg, majd fokozatosan húzódott északi irányba. A délutáni órákra a Dunántúl déli részén, valamint a keleti országrész déli területein is szinte mindenhol havazott. A havazás időszakában a közútkezelő munkagépei folyamatosan végezték a síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkákat, egy-egy útszakaszra több alkalommal is visszatérve.

Magyar Közút
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. minden szinten felkészült a jelentősebb havazásra is
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Magyar Közút megfelelő mennyiségű anyaggal rendelkezik

Az országos közúthálózaton jelenleg 362 munkagép dolgozik annak érdekében, hogy az utak járhatóságát és a közlekedés biztonságát biztosítsák. 2026. január 5-én 0:00 órától a jelenlegi időpontig a társaság összesen 6 249 tonna útszóró sót és több mint 480 ezer liter kalcium-klorid oldatot használt fel. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. jelenlegi készletei mintegy 77 ezer tonna útszóró sót és 1 790 ezer liter kalcium-klorid oldatot tesznek ki. A rendelkezésre álló anyagkészlet a készenlétben álló személyi és gépi állománnyal együtt a következő napok feladatainak ellátásához megfelelő kapacitást biztosít.

Az előrejelzések alapján hófúvás kialakulására is számítani kell, ezért a társaság mérnökségein rendelkezésre álló 39 darab önjáró hómaró és 79 darab hómaró adapter menetpróbáját is elvégezték. Szükség esetén ezeket az eszközöket is beveti a közútkezelő.

Indulás előtt javasolt ellenőrizni az útinform oldalát

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a következő napokban is nyomon követi az időjárási előrejelzéseket, és azokhoz igazodva végzi a megelőző védekezési, valamint a havazás idején szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokat. Az aktuális út- és forgalmi helyzetről, az esetleges korlátozásokról, lezárásokról és terelésekről a közlekedők a www.utinform.hu oldalon tájékozódhatnak. Útnak indulás előtt és menet közben is javasolt rendszeresen ellenőrizni az információkat, és az út- és időjárási körülményeknek megfelelően, fokozott figyelemmel közlekedni.

Most jön csak az igazi szibériai fagy – még nem vagyunk túl a nehezén

Sajnos nincsenek jó híreink, kedden erős havazásra és kemény mínuszokra számíthatunk. A következő napok időjárása igazi téli arcát mutatja: holnap országszerte borult, szürke ég várható, és jelentős havazás érkezik, amely több helyen komoly hóvastagságot hozhat, adtunk hírt az Origón. 

Felkészültek a hatóságok az extrém havazásra

Mintahogy azt az Origón megírtuk, a készenléti szervek felkészültek a meteorológiai előrejelzések alapján várható extrém időjárási körülmények között történő feladatellátásra. Teljes készenlétben állnak a segítségnyújtásra. A katasztrófavédelem műszaki mentőszerei, a Terrorelhárítási Központ speciális járművei, az Országos Mentőszolgálat földi és légi egységei azonnal bevethetők – tájékoztatott a Belügyminisztérium hétfőn.


 

 

