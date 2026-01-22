Ma van a magyar kultúra napja – több múzeum ingyenesen látogatható

A magyar kultúra napja 1823-ig nyúlik vissza, amikor Kölcsey Ferenc – a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja – 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz kéziratát, amely később Magyarország nemzeti himnuszaként vált ismertté. A verset Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból címmel írta, és hosszú múltra visszatekintő nemzeti értékké nőtte ki magát – derül ki a Hungary Today összeállításából.

Magyar Kultúra Napja: ingyenes látogatható múzeumok

Az ünneplés gondolata az 1980-as évek közepén vetődött fel, és 1989-ben szerveződtek az első évfordulós rendezvények. A magyar kultúra napját 1989 óta tartjuk január 22-én. A cél azóta is változatlan: emlékeztetni a magyarságot a kultúránkban rejlő értékekre, gyökerekre és közös örökségre, valamint erősíteni a közösségi identitást és a művészeti közéletet.

A magyar kultúra napján országszerte színes programokkal és eseményekkel készülnek az intézmények: irodalmi estek, könyvbemutatók, színházi előadások, koncertek, kiállítások és díjátadók várják az érdeklődőket. Számos kulturális intézmény ilyenkor különleges programokkal, ingyenes látogatással és rendhagyó eseményekkel is készül az ünnep alkalmából.

Idén ingyenesen látogathatóak lesznek a magyar kultúra napján a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ tagintézményei, továbbá a Szépművészeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum és a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum állandó kiállításai – írja a Magyar Nemzet.

A magyar kultúra napján, január 22-én többek között a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Néprajzi Múzeum és a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, valamint a sárospataki Rákóczi Múzeum és a visegrádi Mátyás Király Múzeum állandó kiállításai tekinthetők meg ingyenesen.

