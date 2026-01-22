A Magyar Kultúra Napja budapesti kiállításmegnyitóján Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter arról beszélt, hogy Attila, a hunok nagyfejedelme a Nyugat emlékezetében gyakran kegyetlen barbárként jelenik meg, ezzel szemben keleten hősként és történelmi ősatyaként tisztelik.

Magyar Kultúra Napja: megnyitották az új Attila-kiállítást

Magyar Kultúra Napja: Európa egyik legjelentősebb tárlatát nyitották meg

A hunok uralkodójának személyét és örökségét bemutató időszaki kiállítás 13 ország 64 múzeumának mintegy 400 műtárgyán keresztül idézi meg Attila alakját és korát.

Ahogy Magyarország, úgy Attila is híd Kelet és Nyugat között: mindannyian Attila unokái vagyunk”

- hangsúlyozta a miniszter.

A Magyar Nemzeti Múzeum új Attila-kiállítása ma egész Európa egyik legjelentősebb tárlata – hívta fel a figyelmet Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) elnöke, kiemelve, hogy az Egyesült Királyságból, Franciaországból, Németországból, Olaszországból, Moldovából, Üzbegisztánból, Azerbajdzsánból, Kazahsztánból és az Egyesült Arab Emírségekből is érkeztek felbecsülhetetlen értékű műkincsek a kiállításra.

A nagyközönség számára péntektől látogatható kiállításon az érdeklődők megtekinthetik többek között a hódító hunok fegyvereit és a sírokban talált torzított koponyákat, valamint megismerhetik a hun birodalom történetét. Ezen kívül megtudhatják, hogy milyen szokások szerint éltek a hunok, mit hagytak az utókorra és milyen hatást gyakoroltak a későbbi kultúrákra a világban – írja az MTI.

Helyére került a készülő Attila-kiállítás egyik attrakciója a Magyar Nemzeti Múzeumban

Az Attila-kiállítás különlegessége, hogy olyan műtárgyakat és alkotásokat vonultat fel, amelyek hosszú időn át nem voltak láthatók a nagyközönség számára, miközben tudományos és kulturális szempontból is új megvilágításba helyezik Attila alakját.

A Magyar Kultúra Napján több múzeum ingyenesen látogatható

Minden év január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, amely a nemzeti identitásról, a hagyományokról és a művészeti értékek tiszteletéről szól.