A tudás alázata: különleges videóval ünneplik a Magyar Kultúra Napját

A Magyar Kultúra Napja kapcsán mutatta be legfrissebb Facebook-videóját a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Az ünnepi tartalom arra emlékeztet, hogy a magyar kultúra nem választható el a tudománytól: a kettő együtt formálja a nemzet szellemi örökségét és jövőképét.

Magyar Kultúra Napja: amikor a tudomány és a kultúra közös értékké válik

Fotó: Gaspar Moricz Renata / Pinterest

A Magyar Kultúra Napja üzenete: tudás és alázat

A videó középpontjában Endrődi Sándor: A tudós című verse áll. A költemény sorait a Magyar Tudomány Éve Tudományos Nagykövet Programjának 12 fiatal kutatója szólaltatja meg, egymás gondolatait fűzve össze. Az üzenet ma is aktuális:

a tudás célja nem a fölény, hanem az alázat, valamint a közösség szolgálata.

A Magyar Tudomány Éve: múlt és jövő találkozása

Az Országgyűlés döntése értelmében Magyarország 2025–2026-ot a „Magyar Tudomány Éveként” ünnepli. Az emlékév apropóját a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtárának alapításának 200. évfordulója adja. A programsorozat célja, hogy megnyissa a laborok és tudományos műhelyek világát a nagyközönség előtt, és bemutassa a tudomány sokszínű, izgalmas dimenzióit.

A Magyar Tudomány Éve nem csupán a szakembereknek szól. A kezdeményezés egyik fontos célkitűzése, hogy iránytűként szolgáljon a lakosság számára, és közelebb hozza a tudományos gondolkodást a mindennapokhoz. Ez a szemlélet jól illeszkedik a Magyar Kultúra Napja szellemiségéhez, amely a közös értékek megőrzését és továbbadását hangsúlyozza.

A Tudományos Nagykövet Program szerepe

Az ünnepi évad egyik kiemelt eleme a Tudományos Nagykövet Program, amelyet a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Nemzeti Innovációs Ügynökség hirdetett meg. A programban részt vevő 12 fiatal kutató nemcsak szakmai kiválóságával tűnik ki, hanem azzal is, hogy közérthetően, hitelesen és szenvedéllyel képes megszólítani a fiatalabb generációkat.

Kultúra és tudomány: közös örökség Az üzenete egyértelmű: a kultúra és a tudomány egymást erősítve járul hozzá a nemzeti identitás formálásához. A Magyar Kultúra Napja így nemcsak a művészetek ünnepe, hanem annak felismerése is, hogy a tudás, az értékteremtés és az alázat együtt alkotják a magyar szellemi örökség alapját.

További híreink:

Január 22-én minden évben a magyar szellemi örökség kerül a figyelem középpontjába. A Magyar Kultúra Napja nemcsak emlékezés, hanem lehetőség is arra, hogy újraértékeljük mindazt, amit nyelvünk, irodalmunk, művészetünk és hagyományaink jelentenek számunkra.