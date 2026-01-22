Egy nap, amikor több politikus is ugyanazzal a gondolattal kelt fel

A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2026. január 22-én országszerte idézték fel a magyar kultúra időtálló értékeit. Az ünnep apropóját az adja, hogy ezen a napon fejezte be és látta el dátummal Csekén Kölcsey Ferenc a Himnusz kéziratát 1823-ban. A jeles évfordulóról közéleti szereplők is megemlékeztek, gondolataik pedig jól mutatják, miért bír ma is különleges jelentőséggel a kultúra.

Versektől a színházig: így él tovább a Magyar Kultúra Napja a mindennapokban

A Magyar Kultúra Napja és a nemzeti összetartozás

Ne legyen kultúra magyarság és magyarság kultúra nélkül

– fogalmazott Sulyok Tamás köztársasági elnök, aki Kodály Zoltán gondolatait idézve emlékeztetett arra, hogy a magyar kultúra a nemzeti összetartozás egyik legerősebb kifejezője. Ennek egyik legfontosabb jelképe a Himnusz, amely nemcsak irodalmi mű, hanem a magyar államiság több mint ezeréves történetének szimbóluma is.

Bóka János, Kosztolányi Dezső szavaival emlékezett:

Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.

Miért kapaszkodó a kultúra a mindennapokban?

Szentkirályi Alexandra arra emlékeztetett, hogy a magyar kultúra mindannyiunk életében jelen van: az anyanyelvünkben, a mindennapi tudásunkban, a zenében, a képekben és a történetekben.

Egy bizonytalan világban a kultúra állandóságot ad

– egy jól ismert vers, egy fordulatos regény vagy egy generációk óta szeretett színdarab mind kapaszkodót jelenthet.

Továbbá Nagy István, Hankó Balázs és Gulyás Gergely is egy-egy facebook poszttal emlékeztek meg a mai nap fontosságáról!

Hagyomány és hála

A Magyar Kultúra Napja alkalom arra is, hogy köszönetet mondjunk nemcsak az alkotóknak, hanem mindazoknak is, akik megőrzik és továbbadják ezeket az értékeket. Nem véletlen, hogy 1993 óta ezen a napon pedagógusokat is kitüntetnek, hiszen a kultúra továbbélése közös felelősségünk. Az Országgyűlés 2022-ben január 22-ét hivatalos állami emléknappá nyilvánította, tovább erősítve az ünnep jelentőségét.

A magyar kultúra nem csupán múlt, hanem élő örökség – amely minden nemzedék számára újra és újra értelmezhető.

