fidesz

Mitől készült ki ennyire Magyar Péter? Nagy dolgok történnek Iránban

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
Rendhagyó elemzések, sehol másutt nem látható felvételek ezen a héten is a Politikai Hobbistában.
fidesziránkongresszus

A Fidesz kongresszusa láthatóan megzavarta Magyar Péter mentális koncentrációját. De nem csak az övét; szekta- és diagnózistársai is a valóságérzékelés teljes elvesztésének jeleit mutatják.

Green Minimalist Motivational Podcast Promotion Youtube Thumbnai
Fotó: Varga Adrienn

Eközben Iránban kitört a forradalom az iszlám ellen – de Európa és Amerika liberálisai továbbra is az iszlamizáció hasznos idiótái.

Rendhagyó elemzések, sehol másutt nem látható felvételek ezen a héten is a Politikai Hobbistában. Kattintson a videóra, és máris nézheti.

 

