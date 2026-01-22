Elképesztő magyar siker a pizza világbajnokságon

A siker mögött Erdei Róbert és Veress Gábor munkája áll, akik egy különleges, történetmesélő pizzával nyűgözték le a szakmai zsűrit. Az alkotás nem csupán ízekben, hanem koncepciójában is egyedinek bizonyult: a „történet egy tésztán” elnevezésű pizza a magyar konyha hagyományait ötvözte modern gasztronómiai technikákkal.

Negyedik helyen zárt a magyar csapat a pizza világbajnokságon.

Hihetetlen sikert ért el a magyar csapat

A pizza alapját vadas mártás adta, amelyhez omlós marhapofa, pirított sous vide bébirépa, grillezett shimeji gomba és savanyított lilahagyma társult. Az ízeket borsócsíra, fenyőmag, valamint többféle sajt, scamorza, fior di latte mozzarella és parmezán tette teljessé. Az összetett, mégis harmonikus fogás a zsűri elismerését is kivívta. A Forni di Napoli eredménye nemcsak a csapat számára jelent szakmai áttörést, hanem a magyar gasztronómia nemzetközi elismertségét is erősíti.

A rimin­i világbajnokságon elért negyedik hely ismét bizonyítja, hogy a magyar pizzások képesek felvenni a versenyt a világ legjobbjaival.

