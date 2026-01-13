Itt a rangsor – ezek a világ legerősebb útlevelei

A magyar útlevél az élmezőnyben végzett a világ legerősebb útleveleit rangsoroló legfrissebb nemzetközi listán – derül ki a Henley Passport Index 2026-os kiadásából. A rangsor szerint Magyarország holtversenyben az ötödik helyet foglalja el, így a magyar úti okmánnyal 184 úti cél érhető el vízummentesen.
A Henley Passport Index az útlevelek erejét aszerint vizsgálja, hogy birtokosaik hány országba és területre utazhatnak előzetes vízum beszerzése nélkül. Az összeállítás az International Air Transport Association (IATA) adataira épül, és 199 útlevelet hasonlít össze 227 lehetséges úti cél tekintetében.
A világ legerősebb útlevelei – az első 10 hely
- Szingapúr – 192 vízummentesen elérhető úti cél
- Japán, Dél-Korea – 188
- Dánia, Luxemburg, Spanyolország, Svédország, Svájc – 186
- Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Hollandia, Norvégia – 185
- Magyarország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Egyesült Arab Emírségek – 184
- Horvátország, Csehország, Észtország, Málta, Új-Zéland, Lengyelország – 183
- Ausztrália, Lettország, Liechtenstein, Egyesült Királyság – 182
- Kanada, Izland, Litvánia – 181
- Malajzia – 180
- Egyesült Államok – 179
A magyar útlevél ereje tovább nőtt
Magyarország a 2025-ös adatok alapján a hatodik helyen szerepelt a világ legerősebb útleveleit rangsoroló listán. Az előrelépés azt mutatja, hogy Magyarország nemzetközi megítélése és az úti okmány vízummentes hozzáférést biztosító ereje tovább erősödött az elmúlt időszakban.