Itt a rangsor – ezek a világ legerősebb útlevelei

A magyar útlevél az élmezőnyben végzett a világ legerősebb útleveleit rangsoroló legfrissebb nemzetközi listán – derül ki a Henley Passport Index 2026-os kiadásából. A rangsor szerint Magyarország holtversenyben az ötödik helyet foglalja el, így a magyar úti okmánnyal 184 úti cél érhető el vízummentesen.

A magyar útlevél a világ egyik legerősebb úti okmányai közé tartozik

Fotó: Vida Márton Péter

A Henley Passport Index az útlevelek erejét aszerint vizsgálja, hogy birtokosaik hány országba és területre utazhatnak előzetes vízum beszerzése nélkül. Az összeállítás az International Air Transport Association (IATA) adataira épül, és 199 útlevelet hasonlít össze 227 lehetséges úti cél tekintetében.

A világ legerősebb útlevelei – az első 10 hely

Szingapúr – 192 vízummentesen elérhető úti cél Japán, Dél-Korea – 188 Dánia, Luxemburg, Spanyolország, Svédország, Svájc – 186 Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Hollandia, Norvégia – 185 Magyarország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Egyesült Arab Emírségek – 184 Horvátország, Csehország, Észtország, Málta, Új-Zéland, Lengyelország – 183 Ausztrália, Lettország, Liechtenstein, Egyesült Királyság – 182 Kanada, Izland, Litvánia – 181 Malajzia – 180 Egyesült Államok – 179

A magyar útlevél ereje tovább nőtt

Magyarország a 2025-ös adatok alapján a hatodik helyen szerepelt a világ legerősebb útleveleit rangsoroló listán. Az előrelépés azt mutatja, hogy Magyarország nemzetközi megítélése és az úti okmány vízummentes hozzáférést biztosító ereje tovább erősödött az elmúlt időszakban.