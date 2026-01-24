A nap, amely átírta a magyar történelmet – Megválasztották Mátyás királyt

A 15. századi Magyarország politikai káoszban vergődött. V. László király váratlan halála után hatalmi harcok, főúri viszályok és külföldi beavatkozás fenyegették az országot. A rendek nem tudtak megegyezni Budán. Az események végül a befagyott Dunára terelődtek, ahol tízezres tömeg gyűlt össze. A jég szó szerint és átvitt értelemben is összekötötte az országot. Itt lett a mindössze 14 éves Hunyadi Mátyás a középkori Magyarország uralkodója.

Mátyás király alakja már életében mítosszá nőtt. Ritka, hogy egy uralkodót a néphagyomány ennyire megőrizzen – Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Fogolyból lett Mátyás király

A történet külön pikantériája, hogy Mátyás ekkor Prágában raboskodott, Podjebrád György fogságában. Miközben Magyarországon királlyá választották, ő még nem is tudott róla. Ez az egyik legkülönlegesebb trónra lépés Európa történetében.

A kortárs források szerint Hunyadi János legendás tekintélye, valamint a pesti polgárság és a köznemesség nyomása döntötte el a kérdést. A nemzet nem idegen uralkodót akart, hanem magyar királyt. Ez volt az egyik első alkalom, amikor a népakarat valódi politikai erőként jelent meg Magyarországon.

Miért volt ez fordulópont az országnak?

Mátyás uralkodása alatt:

megszületett Európa egyik legerősebb zsoldoshadserege, a Fekete sereg,

megerősödött a központi hatalom, visszaszorultak a főúri visszaélések,

Magyarország nagyhatalommá vált Közép-Európában,

Buda reneszánsz kulturális központtá fejlődött,

létrejött a híres Corvina Könyvtár, Európa egyik legnagyobb gyűjteménye.

Mindez azon a jeges januári napon indult el.

A jég, ami elbírta a koronát

A Duna jegén történő királyválasztás szimbolikus üzenet volt: a rendkívüli idők rendkívüli megoldást követelnek, a nemzet képes összefogni a válságban, és egy fiatal király is lehet történelmi nagyság. „Igazságos Mátyás” alakja már életében mítosszá nőtt. Ritka, hogy egy uralkodót a néphagyomány ennyire megőrizzen — ez is mutatja, milyen mély nyomot hagyott az ország történetében.

Több mint fél évezreddel később is érvényes az üzenet: Magyarország a legnehezebb helyzetekben is képes sorsfordító döntéseket hozni. És néha ehhez elég egy befagyott folyó.

A nap, amikor királlyá választották Mátyást, az igazságost

A legnagyobb magyar királyok között említik nevét, mely elé népünk még az igazságos jelzőt is odakanyarítja – ő Mátyás király, a törökverő hős Hunyadi János fia, akit az ország nemesei 1458. január 24-én választottak királlyá. Az Origón korábban Jezsó Ákos, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár sajtó és kommunkációs vezetőjének a Híradó honlapján megjelent cikkét közöltük.