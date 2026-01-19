A MÁV-csoportnál meghaladja a 13 százalékot az idei keresetnövekedés

A mai döntés értelmében 2026. januárjában és februárjában az eredeti bérmegállapodásnak megfelelően 4,7 százalékos mértékben emelkednek az alapbérek, a megemelt alapbérre azonban már márciustól újabb 4,7 százalékos emelés érkezik. A kiegészítő bérfejlesztésnek köszönhetően 2026-ban a MÁV-csoportban dolgozók alapbére közel 10 százalékkal (9,6) emelkedik.

A MÁV-csoport dolgozóinak keresete idén több mint 13 százalékkal növekszik

400 ezer forintra emelkedik a Szék-kártya juttatás a MÁV-csoport dolgozóinál

Ezt a keresetnövekedést ugyanakkor két további, érdemi lépés is kiegészíti. Az eredeti, hároméves megállapodásban rögzített, alanyi jogon járó 120 ezer forintos SZÉP-kártya juttatás összege 400 ezer forintra emelkedik és a kollektív szerződésbe is beépül. A megemelt mértékű SZÉP-kártya juttatást két lépésben kapják meg a munkavállók: az első 200 ezer forintos részt márciusban, a második 200 ezer forintos részt pedig júliusban. (A lojalitási juttatás összege és kifizetésének ideje nem változik: a 350 ezer forintos juttatást az idei esztendőben is decemberben utalják a munkavállalóknak.)

A háromoldalú megállapodás utolsó pontja az egészségpénztári tagdíjak munkáltatói kiegészítésére vonatkozik. Ennek összege január 1-jétől minden pénztártag esetében havi nettó 4 000 forintról nettó 7 000 forintra nő.

A fenti döntések összességében garantálják a közlekedési vállalat munkavállalóinak, hogy a kerestük az idei esztendőben sem csupán megőrzi, hanem növeli is a vásárlóértékét, hiszen kétszámjegyű mértékben, összesen 13 százalékkal növekszik.

Lázár János: A MÁV legnagyobb értéke az ott dolgozó 50 ezer ember

