Még durvábban befolyásolják a gondolatainkat… mint ahogy azt gondolnánk?

Egy szűk hatalmi elit nem csupán a véleményünket formálja, hanem már a gondolkodásunk alapjait is át akarja írni. Jeszenszky Zsolt legújabb epizódjában bemutatja, hogyan irányítják észrevétlenül emberek milliárdjainak mindennapjait a tudatipar rejtett mechanizmusai.
Az óriásvállalatok, a politikai szereplők, a tudatipar irányítói el akarják helyettünk dönteni, hogy mit gondoljunk, mi legyen a véleményünk.
Terelnek, kondicionálnak bennünket. De mi van, ha már ezen is túlléptek? Ha már nem csak azt befolyásolják, amit gondolunk, hanem azt is ahogyan gondolkodunk…
A Valóság ezer darabja sorozat legújabb epizódjában Jeszenszky Zsolt bemutatja, hogyan hatnak észrevétlenül, a legmélyebb szinten a gondolkodásunkra, hogyan akarja emberek milliárdjainak mindennapjait fundamentálisan irányítani egy szűk hatalmi elit.
