Még durvábban befolyásolják a gondolatainkat… mint ahogy azt gondolnánk?

Az óriásvállalatok, a politikai szereplők, a tudatipar irányítói el akarják helyettünk dönteni, hogy mit gondoljunk, mi legyen a véleményünk.

Jeszenszky Zsolt műsora a Valóság ezer darabja

Fotó: Origo

Terelnek, kondicionálnak bennünket. De mi van, ha már ezen is túlléptek? Ha már nem csak azt befolyásolják, amit gondolunk, hanem azt is ahogyan gondolkodunk…

A Valóság ezer darabja sorozat legújabb epizódjában Jeszenszky Zsolt bemutatja, hogyan hatnak észrevétlenül, a legmélyebb szinten a gondolkodásunkra, hogyan akarja emberek milliárdjainak mindennapjait fundamentálisan irányítani egy szűk hatalmi elit.