Még mindig mindent beveszünk?

Mindenki azt vesz be, amit akar, ami számára a legszimpatikusabb reklámfelületről árad, legyen az egy óriásplakát vagy egy hús-vér influenszer. Ezek a csodatermékek és életmódprogramok megszólítják az egyént, reményt adnak – és sajnos gyakran önigazolást kínálnak: „ha ezt csinálom, akkor jól csinálom”.

Az újabb és újabb csodatermékek általi elárasztódás közben fontos lenne picit megállni és ránézni arra, hogy mennyire tudunk kapcsolatban maradni a saját belső állapotainkkal: testi érzetekkel, szükségletekkel, érzelmekkel.

A legtöbb életmódprogram ezzel szemben kívülről mondja meg, mit kellene éreznünk vagy elérnünk: mennyi az ideális súly, a "jó" edzés, mi a „tiszta” étkezés.

Ennek egy része még nem is lenne ördögtől való, a gond ott kezdődik, amikor a külső szabályrendszer felülírja a belső visszajelzéseket. Amikor már nem azt kérdezzük: Éhes vagyok? Fáradt vagyok? Szükségem van pihenésre?, Hanem azt: Belefér-e a programba? Megengedett-e? Elég jó-e így?

Az életmódprogramok egyik legerősebb vonzereje a kontroll ígérete. Ha betartom, akkor biztonságban vagyok. Ha követem, akkor „jó úton” járok. Ez különösen csábító lehet azoknak, akik eleve érzékenyek a bizonytalanságra, vagy korábban testkép- és evészavaros tapasztalatokat hordoznak.

Ilyenkor érdemes megállni, és feltenni egy egyszerű, de nehéz kérdést: Ez a rendszer közelebb visz önmagam megértéséhez – vagy eltávolít tőle?

Amikor külső kontrollokat keresünk, legyen az egy életmódprogram vagy más keret, akkor érdemes figyelembe venni a következőket: Mennyire rugalmas ez a keretrendszer, kelt-e bűntudatot, ha eltérsz tőle? Enged-e kérdezni? Kapcsolatban tart a testeddel? Növeli az önelfogadást? Mennyi feltételt szab? Van-e tudományos megalapozottsága annak a szemléletnek és szempontrendszernek, ami a szövetét adja?

Az egészséges pszichés működés nem abban ragadható meg, hogy valaki következetesen „jól csinálja” az előírt viselkedéseket, hanem abban, hogy képes észlelni a saját belső állapotait és ezekhez rugalmasan alkalmazkodni.

A pszichés egészség egyik alapfeltétele a belső jelzések felismerése, értelmezése, szabályozása és ezek integrálása a döntéshozatalba.

Ebből a szempontból nem a külső segítségek elutasítása a cél, hanem annak vizsgálata, hogy milyen mértékben veszik át az önszabályozás funkcióját. Az életmód akkor válik valóban támogatóvá, ha eszközként működik, nem pedig identitásképző keretként. Amennyiben a rendszer elősegíti a testi és lelki állapotokhoz való kapcsolódást, az adaptív működést támogat; amennyiben azonban leválaszt ezekről a visszajelzésekről, a pszichés rugalmasság csökkenéséhez vezethet.