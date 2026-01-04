Meghalt Drábik János

Rengeteg biztatást kaptunk tőle, mi pedig örömmel hívtuk, még akkor is, mikor mások lenézően beszéltek róla, vagy épp nem is értettünk mindenben egyet. Decemberben még abban maradtunk, hogy idén újabb interjúval jövünk, ez azonban már sajnos nem valósulhat meg. Drábik János, mindent köszönünk!