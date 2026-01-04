Hírlevél
gyászhír

Meghalt Drábik János

32 perce
Olvasási idő: 2 perc
A Magyar Trianon Társaság elnöke 88 éves volt.
gyászhírDr Drábik Jánosújságíró

88 éves korában elhunyt Drábik János – írta a Mandiner, miután vasárnap este Cs. Király Tamás, az Ultrahang műsorvezetője a Facebook-oldalán közölte a hírt.

Rengeteg biztatást kaptunk tőle, mi pedig örömmel hívtuk, még akkor is, mikor mások lenézően beszéltek róla, vagy épp nem is értettünk mindenben egyet. Decemberben még abban maradtunk, hogy idén újabb interjúval jövünk, ez azonban már sajnos nem valósulhat meg. Drábik János, mindent köszönünk!

– írta bejegyzésében Cs. Király.

Drábik János magyar közíró, jogász, újságíró, a Szabad Európa Rádió nyugalmazott vezető programszerkesztője, a Magyar Trianon Társaság elnöke volt. Több mint 20 könyvet írt az általa „szervezett magánhatalomnak” nevezett állítólagos csoportról. Ugyanebben a témában FIX TV-n 2018-tól önálló előadás-sorozattal jelentkezett kéthetente - írta a Mandiner.

 

