Meghalt Fenyő Miklós

Szombaton hajnalban, 78 éves korában meghalt Fenyő Miklós, a Hungária frontembere. A halálhírt az énekes hivatalos közösségi oldalán tették közzé – írta meg a Blikk szombat reggel.
"A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!" – olvasható a Blikk oldalán is.

 

