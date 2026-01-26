Meghalt a nemzet művésze

Meghalt a magyar festészet egyik kiemelkedő alakja, Aknay János festőművész. A 76 évesen elhunyt mester munkássága szervesen kapcsolódott a 20. századi szentendrei festészet konstruktív–szürrealista hagyományához, amelyet többek között Vajda Lajos, Korniss Dezső, Bálint Endre, Barcsay Jenő és Deim Pál neve fémjelez.

Meghalt Aknay János festőművész

Fotó: Nemzetmuvesze.hu

Aknay 1949. február 28-án született Nyíregyházán, tanulmányait Debrecenben, majd Budapesten, a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban végezte.

1972-ben alapító tagja volt a Vajda Lajos Stúdiónak, amelynek 2004 és 2008 között elnöke is volt.

Első önálló kiállításait a hetvenes évek elején rendezte, 1976-tól a Fiatal Képzőművészek Stúdiója tagjaként dolgozott. Az elmúlt öt évtizedben rendszeres szereplője volt hazai és nemzetközi kiállításoknak. 1971-től haláláig Szentendrén élt és dolgozott.

Az MMA rendes tagja volt a most meghalt Aknay

Munkássága összefonódott a szentendrei avantgárd fiatal művészgeneráció törekvéseivel. Festészete a konstruktív-geometrikus hagyományhoz kapcsolódott, műveiben az elvont formák, az építészeti motívumok, az archaikus jelek, valamint később az angyal-motívum váltak meghatározóvá.

Alkotásai számos közgyűjteményben megtalálhatók, többek között a Magyar Nemzeti Galériában és a szentendrei Ferenczy Múzeumban.

Aktív művészetszervezőként több országos szakmai testületben is vezető szerepet vállalt, 2011-től a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja volt. Munkásságát számos elismeréssel jutalmazták: 2002-ben Munkácsy Mihály-díjat, 2010-ben Kossuth-díjat kapott, 2021-től viselte a nemzet művésze címet.