Gyászol a művészvilág: meghalt a magyar szinkron meghatározó alakja

A meghalt színész, Orosz István 76 éves korában hunyt el. Halálhírét kollégái és szakmai oldalak is megerősítették, a hír megrendítette a magyar színházi és szinkronszakmát – számolt be az Index.

Fotó: David Tomaseti / Unsplash

Az elhunyt művész Megyaszón született, pályafutását az Állami Déryné Színháznál kezdte, majd több budapesti társulatnál is megfordult. Pályafutása során a Mafilmnél is dolgozott, emellett számos televíziós és filmes produkcióban kapott szerepet.

A közönség leginkább a Szomszédok színészeként ismerhette, de feltűnt az Angyalbőrben és Az öt zsaru című sorozatokban is. Szinkronszínészként szintén maradandót alkotott, hangja sok ismert külföldi színészhez kötődött. Szerepei mellett a videójátékos közösség is emlékezhet rá, hangja a League of Legends játékból lehet ismerős. Utolsó dokumentált munkája a 2020-as Sodródás című film volt.