Miért maradunk fáradtak pihenés után is?

A modern környezet egyik meghatározó jellemzője a folyamatos ingerelárasztás. Az idegrendszer számára releváns és irreleváns ingerek közötti szelekció egyre nehezebbé válik, miközben az információfeldolgozás sebessége folyamatosan nő. A mindennapos, túlzó digitális eszközhasználat tartós éberségi állapotot tart fenn, ez pedig megnövekedett kognitív terheléssel jár, amely hosszú távon gátolja a regenerációt, a regeneráció zavara pedig szoros kapcsolatban áll az alvásminőség romlásával. A képernyőhasználat nemcsak az alvás mennyiségét, hanem annak struktúráját is befolyásolja: csökken a mélyalvás aránya, nő az éjszakai mikroébredések száma.

A stressz nem az események objektív tulajdonsága, hanem az egyén és környezete közötti kölcsönhatás eredménye.

A stressz akkor keletkezik, amikor a személy a helyzetet meghaladónak értékeli saját megküzdési erőforrásaihoz képest.

Ennek megfelelően a stressz szintje nem választható el a megküzdés módjától.

A megküzdés hatékonysága szoros összefüggést mutat az érzelemszabályozással. Egy krónikusan terhelt idegrendszer esetében az érzelmek feldolgozása beszűkül: az érzelmi ingerek intenzívebbnek, nehezebben tolerálhatónak élődnek meg. Ilyenkor az érzelemszabályozás adaptív formái – például az érzelmek tudatosítása, szabályozása, kifejezése – háttérbe szorulhatnak.

Ennek következményeként gyakran jelennek meg elkerülő megküzdési stratégiák, amelyek rövid távon csökkentik a szubjektív feszültséget, hosszú távon azonban fenntartják vagy fokozzák azt. Ide tartozik a túlzott digitális tartalomfogyasztás, az evés vagy ivás érzelemszabályozásra használata, valamint az állandó aktivitás fenntartása.

Ezek a stratégiák nem dolgozzák fel az érzelmi feszültséget, hanem annak tudatos átélését kerülik el, így a belső terhelés nem tűnik el csak más csatornákon jelenik meg.

Fontos hangsúlyozni, hogy az érzelmek megélése önmagában megterhelő lehet, különösen akkor, ha az egyén már eleve kimerült állapotban van. Ugyanakkor a tartós elkerülés paradox módon tovább csökkenti a regeneráció esélyét.