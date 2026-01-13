A munka ma már nem csak megélhetési forrás, hanem az élet értelmének egyik alappillére

A Cirencester Friendly kutatása szerint a dolgozók több mint 80 százaléka úgy véli, hogy ha ideiglenesen nem tudna dolgozni, az negatívan hatna az önbizalmára. Minden harmadik válaszadó kifejezetten jelentős lelki hatással számolna, ez különösen igaz a milleniálokra, míg elenyésző azok aránya, akik szerint a kiesés egyáltalán nem befolyásolná őket. A csökkenő önbizalom pedig nem csupán következmény, hanem kockázati tényező is: a bizonytalanság és az önértékelési problémák lassíthatják a gyógyulást, és késleltethetik a munkába való visszatérést - írja a jobinfo.

A munka hiányát a milleniálok generációja érzi meg a legjobban. Forrás: jobinfo



Generációs különbségek: a milleniálok a leginkább érintettek

Bár minden korosztály megérzi a munka hiányát, a hatás messze a milleniáloknál a legerősebb. A 28–43 év közötti korosztályban több mint 90 százalék gondolja úgy, hogy a munkaképtelenség rontaná az önbizalmát, és közel minden negyedik válaszadó jelentős lelki megrázkódtatásról beszél. Ez az arány jóval magasabb, mint a Z generációnál, ahol a munkától való ideiglenes elszakadás kevésbé fonódik össze az önértékeléssel. A kutatás szerint a milleniálok azok, akik a legnagyobb arányban tekintenek a munkájukra életük értelmének fontos részeként, míg a fiatalabb és idősebb generációknál ez a kötődés mérsékeltebb.

Nemi különbségek: a nők nagyobb lelki kockázatnak vannak kitéve

A felmérés nemi eltérésekre is rámutat. A nők nagyobb arányban számítanak jelentős önbizalomvesztésre egy betegség vagy sérülés miatti kiesés esetén, és kevesebben gondolják úgy, hogy ez nem lenne hatással rájuk. Mivel korábbi kutatások szerint a férfiak átlagosan magasabb önértékeléssel rendelkeznek, egy ilyen élethelyzet tovább mélyítheti az önbizalombeli különbségeket. Érdekes módon a nők valamivel nagyobb arányban kötik a munkát az élet értelméhez is. Ez jól tükrözi a társadalmi szerepek átalakulását: a munka ma már nemcsak anyagi biztonságot, hanem önmegvalósítást és identitást is jelent, különösen a nők számára.

Miért ilyen meghatározó a munka a milleniáloknál?

A milleniál generáció tagjai jellemzően már túl vannak a pályakezdésen, stabilabb karrierrel rendelkeznek, miközben a nyugdíj még távoli cél. Számukra a munka nem átmeneti állapot, hanem identitásuk egyik alappillére. Ha ebből ideiglenesen kikerülnek, az nemcsak jövedelemkiesést, hanem mély érzelmi veszteséget is jelenthet. Éppen ezért a felépülés sem csupán fizikai kérdés. A lelki támogatás, az önbizalom újjáépítése és a munkába való visszatérésre való mentális felkészülés legalább olyan fontos, mint az orvosi rehabilitáció.