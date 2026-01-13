Hírlevél
A munka ma már nem csak megélhetési forrás, hanem az élet értelmének egyik alappillére

A munka ma már jóval több, mint puszta megélhetési forrás: sokak számára az önbizalom, az önértékelés és az élet értelmének egyik alappillére. Egy friss felmérés szerint éppen ezért egy betegség vagy sérülés miatti munkakiesés nemcsak anyagi, hanem komoly lelki következményekkel is járhat – különösen a milleniál generáció körében.
A Cirencester Friendly kutatása szerint a dolgozók több mint 80 százaléka úgy véli, hogy ha ideiglenesen nem tudna dolgozni, az negatívan hatna az önbizalmára. Minden harmadik válaszadó kifejezetten jelentős lelki hatással számolna, ez különösen igaz a milleniálokra, míg elenyésző azok aránya, akik szerint a kiesés egyáltalán nem befolyásolná őket. A csökkenő önbizalom pedig nem csupán következmény, hanem kockázati tényező is: a bizonytalanság és az önértékelési problémák lassíthatják a gyógyulást, és késleltethetik a munkába való visszatérést - írja a jobinfo.

milleniál
A munka hiányát a milleniálok generációja érzi meg a legjobban. Forrás: jobinfo


Generációs különbségek: a milleniálok a leginkább érintettek

Bár minden korosztály megérzi a munka hiányát, a hatás messze a milleniáloknál a legerősebb. A 28–43 év közötti korosztályban több mint 90 százalék gondolja úgy, hogy a munkaképtelenség rontaná az önbizalmát, és közel minden negyedik válaszadó jelentős lelki megrázkódtatásról beszél. Ez az arány jóval magasabb, mint a Z generációnál, ahol a munkától való ideiglenes elszakadás kevésbé fonódik össze az önértékeléssel. A kutatás szerint a milleniálok azok, akik a legnagyobb arányban tekintenek a munkájukra életük értelmének fontos részeként, míg a fiatalabb és idősebb generációknál ez a kötődés mérsékeltebb.

Nemi különbségek: a nők nagyobb lelki kockázatnak vannak kitéve

A felmérés nemi eltérésekre is rámutat. A nők nagyobb arányban számítanak jelentős önbizalomvesztésre egy betegség vagy sérülés miatti kiesés esetén, és kevesebben gondolják úgy, hogy ez nem lenne hatással rájuk. Mivel korábbi kutatások szerint a férfiak átlagosan magasabb önértékeléssel rendelkeznek, egy ilyen élethelyzet tovább mélyítheti az önbizalombeli különbségeket. Érdekes módon a nők valamivel nagyobb arányban kötik a munkát az élet értelméhez is. Ez jól tükrözi a társadalmi szerepek átalakulását: a munka ma már nemcsak anyagi biztonságot, hanem önmegvalósítást és identitást is jelent, különösen a nők számára.

Miért ilyen meghatározó a munka a milleniáloknál?

A milleniál generáció tagjai jellemzően már túl vannak a pályakezdésen, stabilabb karrierrel rendelkeznek, miközben a nyugdíj még távoli cél. Számukra a munka nem átmeneti állapot, hanem identitásuk egyik alappillére. Ha ebből ideiglenesen kikerülnek, az nemcsak jövedelemkiesést, hanem mély érzelmi veszteséget is jelenthet. Éppen ezért a felépülés sem csupán fizikai kérdés. A lelki támogatás, az önbizalom újjáépítése és a munkába való visszatérésre való mentális felkészülés legalább olyan fontos, mint az orvosi rehabilitáció.

Üzenet a munkáltatóknak

A kutatás egyértelmű üzenetet hordoz a munkaadók számára: a munkavállalók mentális jólléte és önbizalma szorosan összefügg a munkával. Azok a szervezetek, amelyek támogatást nyújtanak betegség vagy sérülés idején – legyen szó rugalmas visszatérésről vagy mentális segítségről –, hosszú távon elkötelezettebb és kiegyensúlyozottabb csapatot építhetnek. Ez különösen igaz a milleniálokra, akik ma a munkaerőpiac egyik legmeghatározóbb generációját alkotják. Az Origo korábban arról írt, hogy a hó miatt nem tud bemenni dolgozni? Kiderült, mikor nem kell szabadságot kivenni.
 

