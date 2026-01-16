Mindig péntek: Grönland: az amerikai–európai válóok

Grönland ásványkincsekben és ritkaföldfémekben való gazdagsága, valamint stratégiai jelentősége miatt gyakorlatilag évtizedek óta a nagyhatalmi versengés mellékszínterévé vált, az elmúlt hetekben pedig az Amerikai Egyesült Államok immár nyíltan igényt formált a világ legnagyobb szigetére. Míg a grönlandiak évek óta függetlenedni szeretnének Dániától, aminek esetleges bekövetkezte folytán az EU uniós tagsággal kecsegtetné az államot, addig az USA intenzív tárgyalásokat folytat a sziget megszerzése érdekében, de egy esetleges katonai akció lehetőségét sem zárja ki. Egyre erősödnek azok a hangok, amelyek szerint, még ha nem is kerül sor fegyveres összetűzésre a transzatlanti világ két pillére között, Grönland amerikai annexiója a NATO végét jelentheti. Az EU kétségbeesett próbálkozásai ellenére gyakorlatilag elkerülhetetlennek tűnik, hogy a sziget előbb vagy utóbb, de valamilyen formában az USA fennhatósága alá kerül, hiszen stratégiai és biztonsági okokból arra deklaráltan szüksége van az orosz és kínai befolyás ellensúlyozására.

Vagy bármilyen módon Brüsszel mégis képes lehet ellenszegülni a Washington akaratának? Mi köze Ukrajnának Grönlandhoz? Van még kiút az uniós elit által generált geopolitikai zsákutcából? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre keresi a választ Petri Bernadett és Biró András a Mindig péntek podcast legújabb adásában.