Mindig péntek: 2026 a döntés éve – választás világrendszerváltás idején

Véget ért a 2025-ös esztendő és 2026 egyből ránk rúgta az ajtót. Azok a változások, amelyek tavaly elkezdődtek, nem csupán visszafordíthatatlanok, hanem idén gyorsuló ütemben folytatódnak. Nem csoda, ha a világpolitika idehaza elsődleges kérdéssé vált, hiszen a nemzetközi geopolitikai változások globális, regionális és lokális szinten is érződnek. Tiszta pillangóhatás: a kelet-ukrán hadszíntér eseményei Brüsszelben is frontáttörést okoznak, és az, ami Venezuelában történik, könnyen Grönlandon folytatódhat, világít rá a Mindig péntek című podcast-sorozat legújabb adása. Azaz a nemzetközi helyzet fokozódik…

A Mindig péntek legújabb adásában Békés Márton elemzi, hogy mi vár ránk a politikai hadszíntéren 2026-ban

Mindig péntek: Orbán Viktor szofisztikáltan látja a nemzetközi szituációt

Ilyenkor ember kell a gátra, mégpedig olyan, aki minél szofisztikáltabban látja a nemzetközi szituációt s benne Magyarország helyzetét, annál lényegretörőbben fogalmaz. Nos, Orbán Viktor pontosan ilyen, aki amellett, hogy másfél évtizede biztos kézzel kormányoz, a világ nagy- és középhatalmaival is szemmagasságban tárgyal. Három hónap múlva választunk, a két út, amelyek között dönteni kell, nagyon világos. Főleg, hogy az elmúlt hetekben-hónapokban a kettő között igencsak elnyílt az olló, a különbségük dimenzionális.

Mindig péntek: EU-csúcs: sorsdöntő csata várható!

A XXI. Század Intézet Mindig péntek című podcastsorozata tavalyi évzáró adásában az intézet vezető elemzője, Deák Dániel, és az intézet kutatója, Petri Bernadett az EU-csúcson várható politikai vitákat értékelték, de egyben összegezték az idei évet, és azt, mi várható 2026-ban, számoltunk be róla az Origón.

Mindig péntek: Brüsszel végzete: magányos törpe az óriások között

A XXI. Század Intézet Mindig péntek című podcast-sorozata legújabb adásának címe: Brüsszel végzete: magányos törpe az óriások között. Az intézet igazgatója, Békés Márton a transzatlanti viszony megromlásának háttérokát elemzi, adtunk róla hírt az Origón.