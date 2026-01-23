Hírlevél
Súlyos fejlemények láttak napvilágot az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – részletek

Váratlan fordulat: már tudják, mi történt Jákli Mónika utolsó útján

Mit lehet tenni a halálos fenyegetésekkel szemben a politikában?

Tarnai Richárd nem tűrte tovább az online és offline fenyegetéseket: feljelentést tett, és több ügyben már a bíróság is kimondta a bűnösséget. Tanulságos beszélgetés a Politikai Hobbistában arról, visszafordítható-e az eldurvult közbeszéd, és van-e visszaút a politikai fanatizmusból.
Politikai hobbista

Tarnai Richárd 14 éve Pest vármegye főispánja (korábban kormányhivatali vezetője), ezt megelőzően parlamenti képviselő volt, az idei választáson pedig újra ringbe száll a mandátumért.

Jeszenszky Zsolt - Politikai Hobbista
Fotó: Origo

Nem fogunk meglepődni: ő is azokat a válogatott, gusztustalan, alpári szidalmakat, fenyegetéseket kapja a tiszás csőcseléktől az online térben (meg néha a valóságban is), amit minden politikus, közszereplő, médiaszemélyiség a kormányoldalon.

Ő viszont nem hagyta annyiban, és több feljelentést is tett. És, láss csodát, a hatóságok nem megszüntették, lesöpörték az ügyeket, hanem van olyan, amelyikben már a bűnösséget is megállapította a bíróság. De vissza lehet-e nyomni a szellemet a palackba, lehet-e újra normális ember a felhergelt, napról napra a centiket vágó szektásokból?

Tanulságos beszélgetés Jeszenszky Zsolt műsorában, a Politikai Hobbistában, kattintson a videóra.

 

 

