Mit lehet tenni a halálos fenyegetésekkel szemben a politikában?

Tarnai Richárd 14 éve Pest vármegye főispánja (korábban kormányhivatali vezetője), ezt megelőzően parlamenti képviselő volt, az idei választáson pedig újra ringbe száll a mandátumért.

Jeszenszky Zsolt - Politikai Hobbista

Fotó: Origo

Nem fogunk meglepődni: ő is azokat a válogatott, gusztustalan, alpári szidalmakat, fenyegetéseket kapja a tiszás csőcseléktől az online térben (meg néha a valóságban is), amit minden politikus, közszereplő, médiaszemélyiség a kormányoldalon.

Ő viszont nem hagyta annyiban, és több feljelentést is tett. És, láss csodát, a hatóságok nem megszüntették, lesöpörték az ügyeket, hanem van olyan, amelyikben már a bűnösséget is megállapította a bíróság. De vissza lehet-e nyomni a szellemet a palackba, lehet-e újra normális ember a felhergelt, napról napra a centiket vágó szektásokból?

Tanulságos beszélgetés Jeszenszky Zsolt műsorában, a Politikai Hobbistában, kattintson a videóra.