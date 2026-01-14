Kiderült a hosszú élet titka: napi 5 perc is elég lehet

A modern életmód egyik legnagyobb kihívása az ülő életmód, amely sokaknál háttérbe szorítja a rendszeres testmozgást. A kutatások azonban azt mutatják, hogy a mozgás nemcsak intenzív edzés formájában számít: a séta, az aktívabb mindennapok és az ülés idejének csökkentése is jelentős szerepet játszik a korai halálozás kockázatának mérséklésében és az egészséges életmód kialakításában – tájékoztat a The Guardian.

A mozgás beépítése a mindennapokba nem igényel edzőtermet (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Mennyi mozgás kell a hosszabb élethez?

Egy nagyszabású nemzetközi kutatás szerint már egészen kis mértékű életmódbeli változtatás is kimutatható hatással lehet a várható élettartamra. A vizsgálat eredményei alapján napi ötpercnyi extra fizikai aktivitás, például tempós séta is mérhető egészségügyi előnnyel járhat. A legnagyobb nyereséget azok tapasztalhatják, akik korábban szinte egyáltalán nem mozogtak, és fokozatosan építik be a testmozgást a napirendjükbe.

Hogyan csökkenti a mozgás a korai halálozás kockázatát?

A rendszeres mozgás javítja a keringést, támogatja az anyagcserét és csökkenti több krónikus betegség kialakulásának esélyét. A kutatások alapján már kis mennyiségű plusz testmozgás is érezhetően mérsékli a korai halálozás kockázatát, különösen akkor, ha az ülő életmód visszaszorításával párosul.

Miért veszélyes a túl sok ülés?

A hosszan tartó ülés lassítja az anyagcserét, növeli a szív- és érrendszeri problémák esélyét, és önmagában is kockázati tényezővé vált. A szakértők szerint napi 30 perccel kevesebb ülés – akár könnyű mozgással vagy sétával kiváltva – már kimutatható egészségügyi előnyt jelenthet.

Ezt a szabályt követve sokkal kevesebb lesz a hátfájás

Egy friss ausztrál kutatás merőben új megközelítést kínál az ülőmunkát végzőknek. A módszer szerint a hátfájás csökkenthető, ha az ember tudatos ritmusban váltogatja az ülő és álló testhelyzetet. Bár egyszerűnek tűnik, a kutatók szerint a kulcs a rendszerességben és a jól beosztott időben rejlik.

Séta, ami meghosszabbítja az életet: új kihívás hódítja meg a világot

A TikTokon egyre nagyobb népszerűségnek örvend az úgynevezett „6-6-6” edzésmódszer. Ez egy sétáraépülő rutin, amely egyszerű, mégis hatékony keretet ad a rendszeres mozgásnak.