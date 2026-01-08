Mi lesz a szombati munkanappal?

Mint azt sokan tudhatják, az év elején január 2. péntek pihenőnap volt, hogy négynapos hosszú hétvége lehessen újévkor, ám ezt a munkanapot valamikor le kell dolgozni.

A sok hó ellenére normálisan lehet közlekedni az országban, így marad a szombati munkanap

Fotó: BKK/Nyirő Simon

Nos, ez most hétvégén szombaton lesz. Ez nem munkahelyi döntés, hanem országosan érvényes szabály az általános munkarendben dolgozóknál. Felmerült, hogy az országban tapasztalható komoly hóhelyzet miatt esetleg mégsem kellene dolgozni szombaton.

Nem indokolt a munkanap eltörlése

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter kérdésre válaszolva elmondta: mindig vizsgálni kell, hogy adottak-e a feltételek az iskolába járáshoz és a munkavégzéshez.

A politikus hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs olyan akadály, amely indokolttá tenné a munkanap eltörlését.

A rendelkezésre álló meteorológiai előrejelzések szerint nem várható jelentős havazás, legfeljebb kisebb mennyiségű csapadékra lehet számítani, ami nem akadályozza érdemben a közlekedést.

Viszont fogcsikorgató hidegre bizton számíthatunk. Az előrejelzések alapján szombaton ugyanolyan zord arcát mutatja a tél, mint az elmúlt napokban. Ráadásul reggel akár a -10 fok sem lesz ritka az országban.

Több helyen borult lehet az ég, és elszórtan gyenge havazás vagy havas eső is előfordulhat, elsősorban az északi és keleti országrészekben.

Jelentős hóesésre ugyanakkor nem kell számítani. A szél többnyire mérsékelt marad, így komolyabb hófúvás sem várható. De vajon meddig tart a havas idő és a kemény tél?

Összességében tehát a kormány álláspontja szerint az időjárási körülmények nem indokolják a szombati munkanap visszavonását, a közlekedés és a munkavégzés feltételei adottak. Ennek megfelelően a munkarend a tervek szerint alakul.

