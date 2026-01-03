Munkaszüneti napok 2026-ban: mutatjuk a teljes listát

Az év vége közeledtével mindenkit foglalkoztat a jövő évi szabadnapok kérdése. A veol.hu összegyűjtötte a 2026-os munkaszüneti napok időpontjait, amelyek alapján már jó előre betervezhetjük a szabadnapokat és szabadságokat.

Érdemes előre tervezni a szabadságokat a munkaszüneti napok listája alapján – Fotó: Pexels

Munkaszüneti napok 2026-ban

2026. január 1. – Újév

2026. január 2. – Pihenőnap

2026. március 15. – Az 1848-as forradalom ünnepe

2026. április 3. – Nagypéntek

2026. április 5. – Húsvétvasárnap

2026. április 6. – Húsvéthétfő

2026. május 1. – A munka ünnepe

2026. május 24. – Pünkösdvasárnap

2026. május 25. – Pünkösdhétfő

2026. augusztus 20. – Az államalapítás ünnepe

2026. augusztus 21. – Pihenőnap

2026. október 23. – Az 1956-os forradalom ünnepe

2026. november 1. – Mindenszentek

2026. december 24. – Pihenőnap

2026. december 25. – Karácsony

2026. december 26. – Karácsony másnapja

Szombati munkanapok

Január 10. – január 2. helyett

Augusztus 8. – augusztus 21. helyett

December 12. – december 24. helyett

Kevesebbet kell dolgozni 2026-ban?

A 2026-os év különösen kedvezőnek ígérkezik a munkavállalók számára, hiszen a naptár összesen hét hosszú hétvégét tartalmaz, köztük négy négynapos és három háromnapos pihenőszakasszal. Az összehasonlítás alapján kiderül, hogy jövőre összességében kevesebbet kell dolgozni, mint 2025-ben.

