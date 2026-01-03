Munkaszüneti napok 2026-ban: mutatjuk a teljes listát

Az év vége közeledtével mindenkit foglalkoztat a jövő évi szabadnapok kérdése. A veol.hu összegyűjtötte a 2026-os munkaszüneti napok időpontjait, amelyek alapján már jó előre betervezhetjük a szabadnapokat és szabadságokat.
Munkaszüneti napok 2026-ban
- 2026. január 1. – Újév
- 2026. január 2. – Pihenőnap
- 2026. március 15. – Az 1848-as forradalom ünnepe
- 2026. április 3. – Nagypéntek
- 2026. április 5. – Húsvétvasárnap
- 2026. április 6. – Húsvéthétfő
- 2026. május 1. – A munka ünnepe
- 2026. május 24. – Pünkösdvasárnap
- 2026. május 25. – Pünkösdhétfő
- 2026. augusztus 20. – Az államalapítás ünnepe
- 2026. augusztus 21. – Pihenőnap
- 2026. október 23. – Az 1956-os forradalom ünnepe
- 2026. november 1. – Mindenszentek
- 2026. december 24. – Pihenőnap
- 2026. december 25. – Karácsony
- 2026. december 26. – Karácsony másnapja
Szombati munkanapok
- Január 10. – január 2. helyett
- Augusztus 8. – augusztus 21. helyett
- December 12. – december 24. helyett
Kevesebbet kell dolgozni 2026-ban?
A 2026-os év különösen kedvezőnek ígérkezik a munkavállalók számára, hiszen a naptár összesen hét hosszú hétvégét tartalmaz, köztük négy négynapos és három háromnapos pihenőszakasszal. Az összehasonlítás alapján kiderül, hogy jövőre összességében kevesebbet kell dolgozni, mint 2025-ben.
