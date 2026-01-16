Müpa 2025: világsztárok, telt házak és egy év, amit nehéz lesz überelni

A Duna-parti Müpa történetében nem ritka, hogy egymást érik a nagyszabású események, de a Müpa 2025-ös éve még ehhez képest is kiemelkedett. A jubileumi programsorozat csúcspontja a március 15–16-ai Müpa 20 – Generációk ünnepe volt: húsz előadás, telt házas nézőterek és több mint tizenötezer látogató két nap alatt – írj a Müpa.
Káel Csaba összegzése szerint a világszínvonalú fellépők, a hűséges közönség és az elhivatott munkatársak együttese az a biztos alap, amelyre a Müpa a jövőben is bátran építhet.
Világsztárok a színpadon a Müpa 2025 évadában
A jubileumi évben a Müpa színpadán egymást követték a nemzetközi zenei élet legnagyobb nevei. Operacsillagok, karmesterek és hangszeres szólisták sora lépett fel, miközben a jazz, a világzene és az elektronikus műfajok is hangsúlyos szerepet kaptak. A közönség először láthatta Magyarországon az orgonasztár Anna Lapwoodot, de visszatérő fellépők és ikonikus formációk is megtöltötték a hangversenytermet.
A Müpa-élmény kilépett az épület falai közül
A Müpa 2025 nemcsak a koncertekről szólt. Egész évben látogatható jubileumi kiállítás idézte fel az elmúlt húsz év legszebb pillanatait, miközben a Müpa+ hűségprogram tagjainak száma átlépte a 65 ezret. Nyáron a Zenezuhany installációval akár buszra várva is Müpa-zenék szóltak, a város különböző pontjain pedig vizuális installációk idézték meg a hangversenyterem ikonikus belső terét.
Fesztiválok és tematikus programok a jubileumi évben
A Müpa által szervezett fesztiválok is mérföldkőhöz érkeztek: ötödik alkalommal rendezték meg a Bartók Tavaszt és a Liszt Ünnepet. Tematikus sorozatok – Händel-maraton, Bach24, Mozart-expedíció – adtak új nézőpontot a klasszikus zenének, miközben a Jazz Showcase és a Rising Stars a fiatal tehetségek bemutatkozását segítette.
Mit hoz a következő év a Müpa után?
A jubileumi év lezárása után sem lassít az intézmény: az új szezonban újabb világsztárok, ősbemutatók és ünnepi programsorozatok várják a közönséget, bizonyítva, hogy a Müpa húsz év után is a régió egyik legfontosabb kulturális központja marad.
Hatalmas nemzetközi áttörés: a Müpa belépett a világ elit kulturális intézményei közé
Több mint tizenhárom éve kezdődött a két nagy múltú és meghatározó jelentőségű kulturális intézmény, a Művészetek Palotája (Müpa) és a pekingi NCPA (National Centre for the Performing Arts) szövetsége, amely mára a magyar–kínai kulturális kapcsolatok egyik legfontosabb pillérévé vált. Az egyre virágzó szakmai kapcsolat története most új fejezethez ért: a Müpa első magyar tagként csatlakozott a világ meghatározó előadó-művészeti szervezetéhez, a WAPA-hoz.