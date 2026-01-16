Müpa 2025: világsztárok, telt házak és egy év, amit nehéz lesz überelni

A Duna-parti Müpa történetében nem ritka, hogy egymást érik a nagyszabású események, de a Müpa 2025-ös éve még ehhez képest is kiemelkedett. A jubileumi programsorozat csúcspontja a március 15–16-ai Müpa 20 – Generációk ünnepe volt: húsz előadás, telt házas nézőterek és több mint tizenötezer látogató két nap alatt – írj a Müpa.

A Müpa 2025 programsorozata húsz év emlékezetes pillanatait idézte fel, miközben világsztárok és rekordszámú közönség ünnepelte a jubileumi évet a Duna-parton. Fotó: Sandor Alex Hodos

Káel Csaba összegzése szerint a világszínvonalú fellépők, a hűséges közönség és az elhivatott munkatársak együttese az a biztos alap, amelyre a Müpa a jövőben is bátran építhet.

Világsztárok a színpadon a Müpa 2025 évadában

A jubileumi évben a Müpa színpadán egymást követték a nemzetközi zenei élet legnagyobb nevei. Operacsillagok, karmesterek és hangszeres szólisták sora lépett fel, miközben a jazz, a világzene és az elektronikus műfajok is hangsúlyos szerepet kaptak. A közönség először láthatta Magyarországon az orgonasztár Anna Lapwoodot, de visszatérő fellépők és ikonikus formációk is megtöltötték a hangversenytermet.

A Müpa-élmény kilépett az épület falai közül

A Müpa 2025 nemcsak a koncertekről szólt. Egész évben látogatható jubileumi kiállítás idézte fel az elmúlt húsz év legszebb pillanatait, miközben a Müpa+ hűségprogram tagjainak száma átlépte a 65 ezret. Nyáron a Zenezuhany installációval akár buszra várva is Müpa-zenék szóltak, a város különböző pontjain pedig vizuális installációk idézték meg a hangversenyterem ikonikus belső terét.

Fesztiválok és tematikus programok a jubileumi évben

A Müpa által szervezett fesztiválok is mérföldkőhöz érkeztek: ötödik alkalommal rendezték meg a Bartók Tavaszt és a Liszt Ünnepet. Tematikus sorozatok – Händel-maraton, Bach24, Mozart-expedíció – adtak új nézőpontot a klasszikus zenének, miközben a Jazz Showcase és a Rising Stars a fiatal tehetségek bemutatkozását segítette.

Mit hoz a következő év a Müpa után?

A jubileumi év lezárása után sem lassít az intézmény: az új szezonban újabb világsztárok, ősbemutatók és ünnepi programsorozatok várják a közönséget, bizonyítva, hogy a Müpa húsz év után is a régió egyik legfontosabb kulturális központja marad.