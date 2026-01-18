Meglepő mutáns állat bukkant fel Szabolcsban

Mielőtt bárki is egy legendás lényről ábrándozna, gyorsan tisztázzuk: az állat bizony hápog, és minden kétséget kizáróan kacsa. A különbség mindössze – vagy inkább meglehetősen feltűnően – annyi, hogy a megszokott két láb helyett négy nőtt neki. Két teljes értékű evezőláb elöl, mögöttük pedig még kettő, mintha csak ráadásként kapta volna őket a sorstól – írja a szon.hu. A mutáns kacsa itt tekinthető meg.

A mutáns kacsa különleges figyelmet kap (illusztráció)

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Sokak fantáziáját beindította a mutáns kacsa

A születési rendellenesség azonban nem tett csodát. A mutáns kacsa – becenevén Hápi – nem gyorsabb, nem ügyesebb, és nem úszik sebesebben társainál. Sőt, a plusz két láb inkább hátráltatja, mint segíti, így a gazdák szerint inkább teher számára, mint áldás. Egyedüli „előnye” az, hogy különleges figyelmet kap, és némi csodálkozó pillantást azoktól, akik először meglátják.

Persze a kacsasült rajongóinak fantáziája már most beindulhatott: egy négylábú kacsa bizony négy ropogós comb ígéretével kecsegtetne. Ám aki ilyen gasztronómiai csodára számít, annak csalódnia kell: Hápi hátsó lábai nem alkalmasak erre, így a „pecsenyekacsa-forradalom” elmarad.

A különleges jószág ennek ellenére jó helyre született. A tiszaeszlár-bashalmi Benda családi gazdaságban gondos kezek veszik körül, és bár a több ezer kacsafióka között csak januárban szúrt szemet a rendellenessége, azóta ő lett az udvar kétségkívül legkülönlegesebb lakója.

