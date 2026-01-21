Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Valami baj lehet Macronnal, nagyon furcsán viselkedik

Sport

Magyar botrány robbant a kézilabda Eb-n, ettől hangos az izlandi sajtó

fotós

Váratlanul meghalt Nagy Balázs, a Magyar Nemzet volt fotósa

27 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Váratlanul elhunyt Nagy Balázs, a Magyar Nemzet egykori fotósa, képszerkesztője. Volt munkahelye személyes hangvételű nekrológgal emlékezett meg Nagy Balázsról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fotósMagyar nemzethalálhír

Nagy Balázs a Magyar Nemzet előtt bulvárlapoknál dolgozott. A Magyar Nemzet nekrológban búcsúzott a fotóstól.

Nagy Balázs – Fotó: Magyar Nemzet
Nagy Balázs
Fotó: Magyar Nemzet

Nagy Balázs bulvárlapoknál kezdte

Nagy Balázs néhány éve elhagyta a Magyar Nemzetet, de egykori szerkesztőségében továbbra is elismerően beszélnek a kiváló fotós munkájáról.

Ő, aki az egész bulvárt végigfotózta, pontosan tudta, miről is szól ez a réges-régi lap. Aztán sok lett a Nemzet meg a többi munka, s úgy döntött, jobb a békesség, a család és az a munka, amelyből megél. Fájt, de teljesen elfogadható volt

– olvasható a nekrológban. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!