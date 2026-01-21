Váratlanul meghalt Nagy Balázs, a Magyar Nemzet volt fotósa

Váratlanul elhunyt Nagy Balázs, a Magyar Nemzet egykori fotósa, képszerkesztője. Volt munkahelye személyes hangvételű nekrológgal emlékezett meg Nagy Balázsról.
Nagy Balázs a Magyar Nemzet előtt bulvárlapoknál dolgozott. A Magyar Nemzet nekrológban búcsúzott a fotóstól.
Nagy Balázs bulvárlapoknál kezdte
Nagy Balázs néhány éve elhagyta a Magyar Nemzetet, de egykori szerkesztőségében továbbra is elismerően beszélnek a kiváló fotós munkájáról.
Ő, aki az egész bulvárt végigfotózta, pontosan tudta, miről is szól ez a réges-régi lap. Aztán sok lett a Nemzet meg a többi munka, s úgy döntött, jobb a békesség, a család és az a munka, amelyből megél. Fájt, de teljesen elfogadható volt
– olvasható a nekrológban.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!