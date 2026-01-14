79 éve született Nagy Feró, a nemzet csótánya, a magyar rock egyik legnagyobb túlélője

Nagy Feró zenei karrierje a hatvanas–hetvenes évek fordulóján indult, amikor az Illés–Omega–Metró hármas uralta a magyar beatvilágot, Feró azonban már akkor is más utat választott. A Beatrice frontembereként nem a kompromisszumkeresés, hanem a rendszerkritika, a provokáció és a punkos attitűd lett a védjegye – derül ki a Wikipédián megjelent életrajzból.

Egy moziban tartott Beatrice koncert 1979-ben

Fotó: Urbán Tamás/Fortepan

Nagy Feró mindig is megosztotta a közvéleményt

A hetvenes–nyolcvanas években a Beatrice hosszú időre tiltólistára került, koncertjeiket ellehetetlenítették, lemezeik nem jelenhettek meg. Feró azonban nem hátrált meg, ekkor született meg legendás önmeghatározása is, „a nemzet csótánya”, amely egyszerre volt önirónia és nyílt fricska a hatalom felé.

A nyolcvanas évek elején új korszak következett, hiszen Nagy Feró a Bikini frontembere lett. Ezzel végleg kilépett az undergroundból, és országosan ismert arccá vált, még akkor is, ha a személye továbbra is megosztotta a közvéleményt. Ő azonban mindig vállalta ezt, soha nem akart mindenkinek megfelelni.

Nagy Feró a Beatrice jelképének számító babos kendőben

Fotó: Pesthy Márton/Veszprém Megyei Napló

Nagy Feró nem csupán zenészként vált ismertté. Az elmúlt évtizedekben televíziós műsorvezetőként, zsűritagként, színpadi szereplőként és közéleti megszólalóként is gyakran láthattuk. Véleményét politikáról, kultúráról, társadalmi kérdésekről mindig kendőzetlenül mondta el, gyakran újabb vitákat generálva. Sokan kritizálták, mások rajongtak érte, de egy dologban kevés az ellenkező vélemény: Nagy Feró soha nem volt szürke figura. Mindig a saját útját járta, akkor is, amikor ez népszerűtlen volt.

79 évesen Nagy Feró ma is aktív. Koncerteket ad, megszólal, véleményt formál, és ugyanazzal a nyers energiával áll ki a közönség elé, mint évtizedekkel ezelőtt. Bár hangján és mozgásán látszik az idő múlása, színpadi jelenléte továbbra is megkérdőjelezhetetlen.

Ő maga többször hangsúlyozta, hogy a rock and roll nem kor kérdése, hanem hozzáállásé. És ebben a hozzáállásban Feró mindmáig hiteles maradt. Életműve egyszerre része a magyar könnyűzene történetének és a rendszerváltás előtti ellenkultúra lenyomatának. Dalai, figurája és megszólalásai nélkül a magyar rock múltja biztosan másként nézne ki.