Íme a 20 szexi nő, aki Stohl Andrásért versenyez – galéria

Hivatalosan is elvált Stohl András

A színész és exfelesége még júniusban közölte, hogy külön utakon folytatják, miközben kislányukat, Bellát továbbra is közösen nevelik. Stohl András maradt a közös otthonban és próbál új életet kezdeni.

Ismert pornós is feltűnik a romantikus valóságshow-ban

A Bachelor-formátum magyar változatában ezúttal a nézők kedvence, Stohl András keresi azt a társat, aki mellett új fejezetet nyithat az életében. A versenyzők között találjuk többek között az energikus tartalomgyártót Kiara Lordot is, aki korábbi reality-szereplései révén már bizonyította, hogy versengő és szókimondó típus.