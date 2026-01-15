Íme a 20 szexi nő, aki Stohl Andrásért versenyez – galéria

Hosszú várakozás után visszatér a képernyőkre a TV2 népszerű romantikus valóságshow-ja. A Nagy Ő 7. évadában Stohl András keresi a párját.
Január 26-án indul a Nagy Ő 7. évada Stohl Andrással a főszerepben. A csatorna leleplezte azokat a hölgyeket is, akik majd a színész szívéért szállnak versenybe a népszerű romantikus valóságshow-ban.
Ők a hölgyek, akik versenybe szállnak Stohl András szívéért a Nagy Őben
Hivatalosan is elvált Stohl András
A színész és exfelesége még júniusban közölte, hogy külön utakon folytatják, miközben kislányukat, Bellát továbbra is közösen nevelik. Stohl András maradt a közös otthonban és próbál új életet kezdeni.
Ismert pornós is feltűnik a romantikus valóságshow-ban
A Bachelor-formátum magyar változatában ezúttal a nézők kedvence, Stohl András keresi azt a társat, aki mellett új fejezetet nyithat az életében. A versenyzők között találjuk többek között az energikus tartalomgyártót Kiara Lordot is, aki korábbi reality-szereplései révén már bizonyította, hogy versengő és szókimondó típus.
