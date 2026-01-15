Hírlevél
Rendkívüli

Robbanás Pannonhalmán: a földdel tette egyenlővé a település egyik részét – videó

Lecsap az időjárási gyilkos hármas: jobb, ha ezeken a helyeken ki sem lép a házból

Nagy Ő

Íme a 20 szexi nő, aki Stohl Andrásért versenyez – galéria

Hosszú várakozás után visszatér a képernyőkre a TV2 népszerű romantikus valóságshow-ja. A Nagy Ő 7. évadában Stohl András keresi a párját.
Nagy Ő

Január 26-án indul a Nagy Ő 7. évada Stohl Andrással a főszerepben. A csatorna leleplezte azokat a hölgyeket is, akik majd a színész szívéért szállnak versenybe a népszerű romantikus valóságshow-ban. 

Stohl András lesz a TV2 népszerű műsorának, a Nagy Őnek a legújabb főszereplője
Fotó: TV2

Ők a hölgyek, akik versenybe szállnak Stohl András szívéért a Nagy Őben

Galéria: A Nagy Ő szereplői a TV2-n
Némethy Ivy

Hivatalosan is elvált Stohl András

A színész és exfelesége még júniusban közölte, hogy külön utakon folytatják, miközben kislányukat, Bellát továbbra is közösen nevelik. Stohl András maradt a közös otthonban és próbál új életet kezdeni.

Ismert pornós is feltűnik a romantikus valóságshow-ban

A Bachelor-formátum magyar változatában ezúttal a nézők kedvence, Stohl András keresi azt a társat, aki mellett új fejezetet nyithat az életében. A versenyzők között találjuk többek között az energikus tartalomgyártót Kiara Lordot is, aki korábbi reality-szereplései révén már bizonyította, hogy versengő és szókimondó típus.

